نجم الزمالك السابق : محمد شريف أفضل مهاجم في مصر

أشاد عصام مرعي نجم الزمالك السابق ، بالمستوى الذي يقدمه محمد شريف مهاجم الأهلي خلال الموسم الحالي، بعدما واصل تألقه وسجل هدفا حاسما قاد به الفريق لتحقيق الفوز على حساب الترجي التونسي أول أمس في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حمادي العقربي برادس ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا .

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :محمد شريف مهاجم مميز ويعيش أفضل فتراته خلال الفترة الأخيرة، ونسبة تهديفه مرتفعة ، وهو المهاجم الأفضل في الكرة المصرية حالياً ، وتنعقد آمال الجماهير الحمراء عليه في المباريات الحاسمة محلياً وقارياً .

وأحرز محمد شريف، هدف الفوز لـ فريق الأهلي في مرمى الترجي بالدقيقة 67 في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين على الترجي التونسي في عقر داره بملعب رادس، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، بنتيجة هدف دون رد ليضع قدم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، تسجيل الأهداف ويزداد حب الجماهير الأهلاوية لعودة مهاجم قوي يعيد هيبة الرقم 10.

هدف محمد شريف أمام الترجي التونسي، هو رقم 14 له فى كل البطولات هذا الموسم حيث لعب 35 مباراة.

ويعد محمد شريف هو الهداف الأول للأهلي في كل البطولات بفارق 7 أهداف عن كهربا الذى يحتل المركز الثانى .



وخاض محمد شريف، 46 مباراة مع الأهلي سجل خلالها 18 هدفا وصنع 6 أهداف وهو رقم جيد لمهاجم.



محمد شريف هو هداف الأهلي بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 أهداف ولعب دورا بارزا فى فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي بعد هدفه الرائع في نهضة البركان.



ويعد محمد شريف لاعبا أساسيا فى صفوف منتخب مصر وسجل عدد من الأهداف في الفترة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة

ويلتقي الأهلي مع الترجي في التاسعة من مساء السبت المقبل في إياب دور نصف النهائي من البطولة الأفريقية، على استاد القاهرة.



ويحتاج الأهلي للحفاظ على النتيجة الإيجابية التي حققها في رادس ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمنافسة على البطولة التي يحمل لقبها من النسخة الماضية، وتوج بها 9 مرات في تاريخه.