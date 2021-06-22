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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب صلاح رضا لاعب منتخب الشباب وأودينيزي عن الملاعب «شهرين»

صلاح رضا مهاجم منتخب
صلاح رضا مهاجم منتخب مصر للشباب وأودينيزي الإيطالي

قال أشرف محرم، الطبيب المعالج للاعب صلاح رضا، وعضو مجلس إدارة نادي الصيد، إن اللاعب سيبدأ فترة التأهيل والتدريب في الجيم في الأسبوع المقبل.


وأضاف أشرم محرم، من خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن  صلاح رضا، لاعب منتخب مصر مواليد 2003 ونادى أودينيزى الإيطالى، أجرى جراحة طارئة لإصلاح كسر مضاعف بعظمة الترقوة وتركيب شريحة ومسامير، بعد إصابته في لقاء مصر والنيجر.


وأكمل:" صلاح رضا سيغيب عن المشاركة في المباريات فترة تتراوح من شهرين إلى شهرين ونصف".


وواصل "صلاح رضا، سيستمر في القاهرة لفترة يبدأ فيها التأهيل، وفي الأغلب إلى أن تنتهي البطولة، وتم التواصل بين أودينيزي واتحاد الكرة ومن خلال اللاعب نفسه، الأمور تسير في التواصل بينا وبينهم بشكل جيد وسيعود للملاعب قريبًا".

جراحة طارئة لمهاجم منتخب مصر وأودينيزي الإيطالي
 

خضع صلاح رضا مهاجم منتخب مصر للشباب وأودينيزي الإيطالي لجراحة طارئة اليوم لعلاج كسر مضاعف فى عظمة الترقوة وتركيب مسامير وشرائح عقب تعرضه لإصابة قوية فى لقاء منتخب مصر والنيجر أمس .

وتعرض صلاح رضا لإصابة قوية في الترقوة بالدقيقة 76 من مباراة مصر والنيجر في افتتاح كأس العرب للشباب عقب نزوله بخمس دقائق فقط ليغادر الملعب .

وأجرى صلاح رضا الجراحة تحت إشراف الدكتور أشرف محرم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم .

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر على الاطمئنان على صلاح رضا عقب إجرائه الجراحة الناجحة متمنين له الشفاء العاجل .

وحقق منتخب شباب مصر مواليد 2003 فوزا مستحقا على النيجر بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة في افتتاح البطولة العربية للشباب.

وجاء الهدف الأول للفراعنة بطريقة عكسية بعد حوّل مدافع النيجر الكرة في شباكه بالخطأ في الدقيقة 25، بينما جاء الهدف الثاني بتوقيع يوسف محمد في الوقت بدل الضائع.

وكانت القرعة قد أسفرت عن المجموعات كالتالي : المجموعة الأولى تضم كلاً من مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر، والمجموعة الثانية المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي، والمجموعة الثالثة تضم كلاً من السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تضم تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان

أودينيزي مصر

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