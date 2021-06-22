تفاصيل مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في معرض ومؤتمر "الصحة العربي" بدبي

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مؤتمر " الصحة العربي " في دبى هو أكبر مؤتمر في الوطن العربي و أيضاً من أكبر المؤتمرات على مستوى العالم، مضيفاً أنه يشارك فيه أكتر من 170 دولة و كل الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا طبية والتحول الرقمي في المجال الصحي يشارك في هذا المؤتمر.

وأوضح " السبكي "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، أن من المخطط ان نقوم بعرض عدد من المحاور و عدد من قصص النجاح في منظومة التامين الصحي الشامل و نقوم بعرض تجربة مصر في هذا الاطار.

وأكد، أن القطاع الصحية والقيادة السياسية يولون إهتماما كبيرا بمحور التحول الرقمي و التكنولوجيا الصحية.

وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية تشارك في هذا المؤتمر بأعتبارها أداة الدولة الرئيسية في تقديم الخدمات الصحية التأمينية، موضحاً أن هيئة الرعاية الصحية ستكون أكبر هيئة على مستوى العالم فيما يتعلق بعدد و حجم المنشأات الصحية و القوى البشرية التي تتبعها.



وفي سياق آخر، قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة خططت لعمل ثلاثة مراكز عملاقه لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر، أنه تم افتتاح مركز أرض المعارض بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، وستشهد قريبا محافظتي الجيزة والإسكندرية افتتاح مركز عملاق للتطعيم بكل محافظة، و يستوعب نحو 10 آلاف مواطن تقريبا.

وأضاف أن وزارة الصحة، جار الانتهاء من تجهيز 179 مركزا للتطعيمات الدولية وميكنتهم على أن يدرج بها تطعيمات كورونا للمسافرين إلى الخارج، بحيث لا يكونوا ضمن قوائم انتظار اللقاح.

واكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، أن مصنع اللقاحات التابع لشركة «فاكسيرا» في منطقة العجوزة سيبدأ خلال 15 يوما في إنتاج كميات كبيرة من لقاحات سينوفاك بعد استقبال مواد خام من الصين تكفى لتصنيع نحو 5 ملايين جرعة.

واضاف أن مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا، بوزارة الصحة، التابع لفاكسيرا ب6 أكتوبر مزود بـ8 معامل مركزية، مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة لقاحات كورونا، حيث تقوم بعدة مهام أساسية في مقدمتها قياس ثبات المنتج النهائي تحت ظروف مختلفة في الضغط ودرجة الحرارة، إلى جانب اختبارات «العقامة» ومأمونية المنتج النهائي، إلى جانب اختبارات جودة المياه المستخدمة في التصنيع وجودة الهواء، طبقا للمعايير الموصي بها من منظمة الصحة العالمية الخاصة بالرقابة على جودة تصنيع اللقاحات.

كما يضم المصنع مجمع للتبريد مطابق للمواصفات العالمية الخاصة بحفظ اللقاحات، ومراقب إلكترونيا لضمان التخزين الآمن.

وتصل القدرة الإنتاجية لمصنع لقاحات كوفيد في مجمع مصانع «فاكسيرا» ب6 أكتوبر، إلى ما يقرب من 24 ألف فيال في الساعة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بتطوير مراكز اللقاحات الخاصة بالتطعيمات الدولية في مصر وعددها 179 مركزا، كما وجهت بصرف 350 جهاز حاسب آلي لرفع كفاءة أعمال الميكنة بمراكز اللقاح.