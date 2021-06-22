4 نصائح ذهبية قبل شراء هاتف ذكي للألعاب

يجب التركيز عليها

هناك العديد من المتطلبات لدى المهتمين بالألعاب عند شرائهم هاتف جديد، حيث يصبح الأمر مربكاً إلى حد ما، بسبب التنوع الكبير فى العلامات التجارية للهواتف الذكية، بالإضافة إلى أن هواتف الألعاب تختلف عن باقي الهواتف الذكية الأخرى حيث تتطلب إمكانات كبيرة للغاية.

كما أن الهواتف الذكية المخصصة للألعاب تهدف فى الأساس لتقديم أداء ألعاب أفضل، حيث تركز على الإمكانات التى يهتم بها اللاعبين أكثر من غيرهم، مثل المعالج القوي، سرعة التخزين وكاميرا متعددة الاستشعار.

وحسبما ذكر موقع " The indian express" فـ إليك بعض الأمور المهمة التي يجب أخذها فى الإعتبار عند شرائك هاتف ذكي للألعاب:

1- المعالج وذاكرة التخزين لهواتف الألعاب

إذا كنت تريد أفضل أداء للألعاب على هاتفك الذكى الجديد، فيجب أن يحتوي على معالج قوي حيث أنه العامل الأهم ليصبح هاتفك سريعاً بأداء أفضل، لذلك عليك البحث عن هاتف يعمل بمعالج Snapdragon 700-series أو 800-series من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث الأداء الأفضل على الإطلاق، كما يمكنك البحث عن هاتف يعمل بسلسلة معالجات Dimensity المتطورة، مثل معالج Dimensity وDimensity 1200، من شركة ميديا تيك التقنية.

وفيما يخص ذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين، فيجب البحث عن هاتف بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، حيث يكون قادر على تشغيل الألعاب الحديثة ذات الموارد الثقيلة،وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، فيما يجب أن تكون ذاكرة التخزين الداخليه الخاصه بهاتفك الذكى الجديد، بتقنية UFS 2.1، أو الأفضل والأسرع نظام 2.2, UFS 3.0 أو UFS 3.1، حيث يجعل الهاتف أسرع فى تحميل التطبيقات والألعاب.



2- معدل التبريد لهواتف الألعاب

يجب أن تبحث عن هاتف يملك آلية تبريد متقدمة، فعندما سيقوم هاتفك بتشغيل الألعاب، سيصبح ساخناً، وهو ما لا تريده و سيتطلب ذلك تبريد جيد، من أجل عدم التأثير على أداء المعالج، المسؤول عن أداء الألعاب، لذلك عليك البحث عن علامة تجارية موثوقة والتى تملك هاتف لتشغيل الألعاب بآلية تبريد متقدمة.



3- سعة البطارية ودعم الشحن السريع لهواتف الألعاب

تقوم الكثير من خصوصيات الألعاب كـ الدقة العالية ومعدل التحديث الأعلى باستنزاف البطارية بشكل سريع، لذلك عليك يجب التأكد أن هاتفك يتمتع بسعة بطارية كبيرة، حيث لا تقل عن سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، من أجل عمر بطارية أكبر وساعات لعب أطول، كما يجب البحث عن هاتف يدعم الشحن السريع.



4- دقة الشاشة ومعدل التحديث لهواتف الألعاب



يجب أن يحتوي هاتفك على دقة شاشة عالية حتى تستطيع الاستمتاع بشكل كبير، كما أن تنقية الصورة للألعاب الحديثة ستكون بدقة 90-120 هرتز، لذلك من الضروري أن تكون الشاشة ذات دقة عالية، كما يجب أن تكون بمعدل تحديث عالي، حيث ستكون مفيدة للألعاب اللتى تتطلب اتخاذ قرارات سريعه، لأنها ستقوم بعرض لقطات أكثر فى الثانية الواحدة مقارنة بالشاشات ذات مهدل تحدث 60 هرتز.