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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عادل: سيف الجزيري مستمر مع الزمالك حتى نهاية الموسم

الجزيري
الجزيري

قال محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن التونسي سيف الجزيري مستمر مع الزمالك حتى نهاية الموسم.


وأضاف محمد عادل، من خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: "بند الشراء النهائي في عقد استعارة الزمالك للتونسي سيف الجزيري، ينص على أحقية الفريق الأبيض في ضمه، على أن يصبح لاعبًا للذئاب في حالة عدم الرغبة في تفعيله".
 
وتابع :"  الزمالك له الحق في ضم سيف الجزيري بشكل نهائي وفي أي وقت، وعندما يبلغنا بأنه لا يريده فقط سيكون اللاعب تحت تصرفنا، خاصة وأن عقد استعارة الزمالك للاعب التونسي يشمل بند أحقية الشراء، و مبلغ الاستعارة تم دفعه وكذلك مبلغ الشراء النهائي".

وأتم: "سيف الجزيري هو لاعب الزمالك في الوقت الحالي، وليس المقاولون العرب، ولن نتحدث عن أي عروض تخص اللاعب إلا بعد إعلان الزمالك لرغبتها بشأنه".

صراع الوكلاء يحاصر محمد مجلي صفقة الزمالك المنتظرة
 

في سياق أخر بدأ صراع الوكلاء، في محاصرة محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب، والذي ارتبط اسمه بالرحيل إلى صفوف الزمالك.

وقال أحمد الجبالي وكيل اللاعبين في تصريحات تلفزيونية: إنه لا زال الوكيل الرسمي والمعتمد باسم محمد مجلي، ولا يعلم سر تصريحات اللاعب أو إعلانه بأن وكيله الحالي هو حازم فتوح.

وأشار الجبالي إلى أنه لا يوجد أزمة بينه وبين مجلي، لكن الأخير هو من أعلن انتهاء عقد الوكالة بينهما، وهو أمر غير صحيح.

وأضاف "لم أحصل على نسبة من المقاولون من انتقال محمد مجلي له، وكذلك إذا انتقل لنادي الزمالك، أحصل فقط على النسبة المتفق عليها".

وتابع "لم أتقدم بشكوى ضد اللاعب حتى الآن لعدم حدوث أي أمر رسمي، لكن إذا تم التعاقد مع أي فريق آخر مع وكيل غيري، سأقدم الشكوى".

ويسعى الزمالك لتدعيم خط الوسط بلاعب جديد، تعويضًا لرحيل لاعبه التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويعد حازم فتوح، وكيل اللاعب محمد مجلي، هو الوكيل الرسمي للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

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