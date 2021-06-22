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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"لو كنت" لـ أكرم حسني وهيفاء وهبي تقترب من 6 ملايين مشاهدة

أكرم حسني وهيفاء
أكرم حسني وهيفاء وهبي

اقتربت أغنية "لو كنت"، للفنان أكرم حسني وهيفاء وهبي؛ من تحقيق 6 ملايين مشاهدة ، وذلك بعد أسبوع  من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وطرح  الفنان أكرم حسني والمطربة هيفاء وهبي، الكليب الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم "لو كنت"، ويعد العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما؛ عبر قناتيهما على موقع  "يوتيوب".

اسم "لوكنت"، يعد العمل الغنائي هو الأول الذي يجمع بينهما؛ عبر قناتيهما على موقع  "يوتيوب".

أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

 

تبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول تيمة "لو كنت"، ويفترض كل منهما ماذا لو لم يكن إنسانًا فماذا سيصبح؟، وذلك من خلال طرح أفكار تُوضح طريقة تفكير الرجل والمرأة في هذا الشأن.

وتستمر الألحان ليقدما حوارًا كوميديًا يحمل لمحة من التحدي، مع تصاعد الإيقاع وهبوطه، ليحمل الكلمات بأغنية ستُغير وجه الصيف القادم، وسيكون لها مكانها في الاحتفالات وعلى الشواطئ وفي التجمعات.

 

وعلّق أكرم حسني قائلًا: “بداية جديدة لمُفاجأت كثيرة قادمة إن شاء الله”، مضيفًا أن هيفاء وهبي نجمة كبيرة وذكية، ولها شعبية وجمهور كبير في مصر ولبنان والوطن العربي، والعمل معها إضافة لأي فنان أو فنانة على المُستويين الفني والإنساني أيضًا.

هاشتاج لو كنت:

جدير بالذكر أن أكرم حسني أطلق  هاشتاج "#لو_كنت" مع صورة جديدة، وكتب عليها "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف"، بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صوره جديدة مُعلقة عليها: "لوكنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفه" بنفس الهاشتاج، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على تويتر في مصر ولبنان، وشارك الهاشتاج عدد كبير من نجوم الفنان.

يُذكر أن آخر أعمال أكرم حسني، أغنية مسلسل لؤلؤ "إن جيت للحق" بالتعاون مع مي عمر، من تلحين مصطفي العسال وتأليف أكرم حسني.

 

هيفاء وهبي الفنان اكرم حسني اكرم حسني أكرم حسني وهيفاء وهبي مسلسل لؤلؤ

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