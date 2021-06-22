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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبوظبي تطرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1

جائزة الاتحاد للطيران
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1

تستضيف حلبة مرسى ياس بأبوظبى فاعليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2021 ، فى نسخته 13 ، و أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات عن طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 .

 

تفاصيل السباق 

 

وقالت شركة أبوظبي، لإدارة رياضة السيارات ان حلبة مرسى ياس ستستضيف فعاليات أسبوع السباق في هذا الموسم ما بين 9 و12 ديسمبر القادم، حيث تنطلق شارة بداية السباق الختامي لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا1 على مسارها يوم الأحد ، مسار حلبة مرسى ياس الذى شهد العديد من التعديلات المثيرة .

 

وأوضحت شركة أبوظبي ، أن تذاكر السباق تتوفر بعدد محدود، مؤكدين على سرعة حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس ، وذلك لإتاحة المجال لعشاق السباقات والفعاليات الترفيهية للاستمتاع بالسباقات الحماسية والأجواء الاحتفالية .

 

حفلات مهرجان ياسلام

 

وكشف المنظمون عن عودة حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق، والتي تقدمها شركة فلاش للترفيه على مدار أربعة أيام لتحييها نخبة من أكبر نجوم الموسيقى والغناء العالميين، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أسمائهم وجدول الحفلات.

 

وقال المنظمون، إن الحدث العالمي سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2021 ، يتميز بما يقدمه من مزيج فريد من منافسات رياضة سباقات السيارات المشوقة التي تخوضها نخبة من أفضل السائقين في العالم، والفعاليات الترفيهية ذات المستوى العالمي .

حلبة مرسى ياس أبوظبي سباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا1 السباق الختامي سباق سيارات

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