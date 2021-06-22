تعادل تشيلي مع أوروجواي في كوبا أمريكا

تعادل منتخب تشيلي مع نظيره أوروجواي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا .

تقدم فريق منتخب تشيلي عن طريق إدواردو فارجاس في الدقيقة 26 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أوروجواي ، وتعادل منتخب أوروجواي بهدف من النيران الصديقة لـ ارتور فيدال لاعب تشيلي

تشكيل تشيلي أمام أوروجواي في كوبا أمريكا



جاء تشكيل منتخب تشيلي كالآتي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع : جاري ميديل - ماريبان - سيرالتا

خط الوسط : إيسلا - أرتورو فيدال - بولجار - أرانجويز - مينا

خط الهجوم : بيريرتون - إدواردو فارجاس

تشكيل أوروجواي أمام تشيلي في كوبا أمريكا



ضم كل من:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا

خط الدفاع :جيوفاني جونزاليس- خوسيه خيمينز - دييجو جودين - ماتياس فينا

خط الوسط :ماتياس فيتشينو - فيديريكو فالفيردي - نيكولاس دي لا كروز - جورجيان دي أراسكيتا

خط الهجوم : لويس سواريز - إدينسون كافاني

ويحتل منتخب تشيلي المركز الأول مؤقتا برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد منتخب أوروجواي في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة .