تعادل تشيلي مع أوروجواي في كوبا أمريكا
تعادل منتخب تشيلي مع نظيره أوروجواي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا .
تقدم فريق منتخب تشيلي عن طريق إدواردو فارجاس في الدقيقة 26 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أوروجواي ، وتعادل منتخب أوروجواي بهدف من النيران الصديقة لـ ارتور فيدال لاعب تشيلي
تشكيل تشيلي أمام أوروجواي في كوبا أمريكا
جاء تشكيل منتخب تشيلي كالآتي:
حراسة المرمى: كلاوديو برافو
خط الدفاع : جاري ميديل - ماريبان - سيرالتا
خط الوسط : إيسلا - أرتورو فيدال - بولجار - أرانجويز - مينا
خط الهجوم : بيريرتون - إدواردو فارجاس
تشكيل أوروجواي أمام تشيلي في كوبا أمريكا
ضم كل من:
حراسة المرمى: فرناندو موسليرا
خط الدفاع :جيوفاني جونزاليس- خوسيه خيمينز - دييجو جودين - ماتياس فينا
خط الوسط :ماتياس فيتشينو - فيديريكو فالفيردي - نيكولاس دي لا كروز - جورجيان دي أراسكيتا
خط الهجوم : لويس سواريز - إدينسون كافاني
ويحتل منتخب تشيلي المركز الأول مؤقتا برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد منتخب أوروجواي في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة .