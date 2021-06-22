بينهما رجل شرطة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية

لقي شخصين مصرعهما، في إطلاق نار في منطقة تسوق وترفية سهيرة شمال غرب دنفرب بولاية كولورادو الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية مقتل ضابط شرطة ومشتبه به، فيما أصيب مشتبه به آخر في حادث إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية.

وقال المحقق ديفيد سنيلينج لوكالة أسوشيتد برس إن أحد المشتبه بهم توفي في مكان الحادث وتم نقل مشتبه ثانٍ إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

وأضاف سنلينج للصحفيين أن ضابط شرطة قتل أيضا في إطلاق النار.

وكانت الشرطة لا تزال تصف إطلاق النار بأنه "وضع نشط" حتى الساعة 4 مساءً. تم إرسال تنبيه إلى سكان المنطقة. وكتبت إدارة الشرطة على موقع تويتر: "هذا حادث إطلاق نار واسع النطاق للغاية".