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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تدشن أحدث صالات العرض في مكة المكرمة

صالة العرض الجديدة
صالة العرض الجديدة لشركة هيونداي

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي لصناعة السيارات داخل المملكة العربية السعودية، عن تدشين أحدث صالة عرض للصانع الكوري في مدينة مكة المكرمة.

 

وأوضح الوكيل المحلى أن صالة العرض الجديدة داخل مدينة مكة المكرمة ستساهم في الوصول للعملاء بشكل أكبر وتوفير مجموعة من الخدمات المتميزة.

 

تفاصيل صالة العرض الجديدة 

 

وتأتى صالة العرض الجديدة لشركة هيونداي في حي العمرة التنعيم، وهى تعتبر أحدث صالات العرض في مكة المكرمة، وتوفر أحدث موديلات سيارات هيونداي.

 

كما توفر صالة العرض الجديدة جزءا خاصا بمركز صيانة متكامل ومركز قطع غيار، ويديرها مجموعة من الطواقم الوطنية السعودية المدربة والخبيرة القادرة على التعامل مع أحدث ما توصلت إليه صناعة السيارات من تطور.

 

وقال الدكتور عادل عزت المدير العام التنفيذي لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيل هيونداي بالمملكة العربية السعودية في بيان: "يؤكد افتتاح معرض سيارات هيونداي في  مكة المكرمة على الاستراتيجية العملية للشركة، والتي اعتمدناها لخدمة عملائنا في جميع مدن المنطقة الغربية، نحن باستمرار نعمل على صقل وتطوير أحدث تقنيات الخدمة تماشياً مع توقعات عملائنا، كما نسعى دوماً لبناء جسور قوية من الثقة والولاء بيننا وبينهم، وهو ما دفعنا لإنشاء صالة عرض متكاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات".

 

 وأضاف عزت أن الفرع الجديد لـ هيونداي قد تم تجهيزه على أعلى مستوى من المعدات المتطورة في مركز الصيانة، وقسم خاص لقطع الغيار لتلبية احتياجات العملاء، إضافة للمواقف الخارجية المريحة لتسهيل الوصول إلى صالة العرض، وغيرها من الوسائل التي من شأنها أن تعكس مدى رقي علامة هيونداي في خدمة عملائها.

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