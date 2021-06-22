بجودة 4K.. سامسونج تكشف أحدث إصداراتها من شاشات الكمبيوتر

أسدلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، الستار، عن أحدث منتجاتها من شاشات الكمبيوتر Odyssey بسعر منخفض، بما في ذلك الطراز ذو الشاشة المسطحة، بدلاً من الطراز ذو الشاشة المنحنية، والذي يأتي بجودة 4K الفائقة وبمعدل تحديث فائق الدقة 144 هرتز في الثانية .

كما أعلنت سامسونج عن عدد من شاشات الكمبيوتر بدقة عرض QHD، والتي تعمل بمعيار HDR10 ، إلى جانب زوج من شاشات تعمل بدقة عرض 1080 بكسل، وبسعر منخفض، بحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني.

ويأتي طراز Odyssey G70 بقياس 28 بوصة من سامسونج بشاشة مسطحة، بتقنية IPS لتباين ممتاز وألوان حقيقية، بدلاً من تقنية QLED، على عكس كلا من طراز G7 و G9، ذو الشاشة المنحنية.

كما ستكون شاشة سامسونج الجديدة OdysseyG70 بقياس 28 بوصة متوافقة مع كابل HDMI 2.1 فائق السرعة بمجال ديناميكي يصل إلى 4K، بمعدل تحديث 144 هرتز في الثانية، كما تحتوي على جهاز بلاي ستيشن 5 من سوني، ونظام ألعاب الفيديو Xbox Series X، بتقنية 4K، وبسرعة 120 هرتز في الثانية.

كما توفر شاشات الكمبيوتر الجديدة من سامسونج بزوايا عرض أفقية ورأسية بدرجة 178، وتتوافق مع إطارات AMD FreeSync Premium Pro وتأتي بتقنية NVIDIA GSYNC لمنع اهتزاز وتقطع الصورة.

وتأتي شاشات الكمبيوتر الجديدة من سامسونج بتقنية IPS لتباين ممتاز وألوان حقيقية، بدلاً من تقنية QLED، وعلى الرغم من أنها ليست بنفس سطوع كلا من طراز G7 و G9، لكنها تدعم تقنية VESA HDR400 ذات السطوع المتوسط، تصل إلى 350 و 400 شمعة، على الرغم من دعمها تقنية 8-bit للألوان.

كما كشفت سامسونج أيضاً عن طراز G50A بقياس 27 بوصة ، ذات شاشة مسطحة، بدقة عرض QHD "2,560 x 1,440"، وبمعدل تحديث 165 هرتز في الثانية ، ووقت استجابة 1 مللي فى الثانية، وتأتي بتقنية G-SYNC/FreeSync لمنع اضطراب واهتزاز الصورة.

كما تأتي شاشات الكمبيوتر الجديدة من سامسونج بمستوى سطوع متوسط، بتقنية IPS لتباين ممتاز وألوان حقيقية، تصل إلى 400 شمعة، كما تدعم تقنية 10-bit للألوان، على الرغم من عدم توافقها مع تقنية VESA HDR400 ذات السطوع المتوسط.

ومن المقرر أن يتوفر طراز G3 من شاشات الكمبيوتر الجديدة فى أمازون أول شهر يوليو القادم، وبملغ يصل إلى 250 - 220 يورو لـ شاشة 24 - 27 بوصة، "أى ما يعادل 3-4 آلاف جنيه مصرى".