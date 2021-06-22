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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف لغز العثور على جثة طالب بالإعدادية في نبروة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت مباحث الدقهلية، لغز العثور على جثة طالب بالصف الثاني الإعدادي الأزهري، داخل ترعة، على طريق نبروه، وكذلك العثور على التوك توك خاصته في قرية درين دائرة المركز.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على طفل، في ترعة الحوشه دائرة مركز نبروه وبالفحص تبين أن الجثة للطفل "محمود ح"، 14 عاما، طالب بالصف الثاني الاعدادي الأزهري ومقيم قرية كفر الجنينه دائرة مركز نبروه، ووجود بلاغ من اسرته باختفائه والعثور على التوك توك خاصته في قرية درين .


وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وأكد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة “الخنق” ووجود آثار مقاومة.

ولأهمية الواقعة شكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته وضم ضباط البحث الجنائي والمعلومات وتم فحص خط سير التوك توك وكاميرات المراقبة بمنطقة العثور على التوك توك والجثة.


وأكدت تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة مسجل خطر "أحمد .ح"، 27 عاما، عاطل ومقيم بندر نبروه، وسبق اتهامه في 6 قضايا "سرقة وضرب وشروع في قتل ومخدرات" .
 

و بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على ملابس تخص المجنى عليه.

وكانت المباحث عثرت على فيديو يرصد قيام المتهم بخلع ملابس المجنى عليه قبل القائه في الترعة .

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بغرض سرقة التوك توك من المجنى عليه والتصرف فيه بالبيع للحصول على امواله وشراء مخدرات .
 

واعترف المتهم أنه استدرج المجنى عليه بالتوك توك خاصته لتوصيله من بندر نبروه إلى قرية بهوت وأثناء استقلاله بالكرسى الخلفى للسائق طلب من المجنى عليه التوقف لقضاء حاجته على طريق جانبي وعندما توقف قام بكتم أنفاسه وخنقه حتى فارق الحياة، ثم قام بخلع ملابس المجنى عليه وألقاه في ترعة الحوشة ثم توجه بالتوك توك الخاص بالمجني عليه لإخفائه بقرية درين لحين التصرف فيه بالبيع، لكنه علم في اليوم الثانى أن أهلية المجنى عليه عثروا على التوك توك فلم يعد لمكانه مرة ثانية، حتى تم القبض عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية.

جثة طالب نبروه توك توك الدقهلية

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