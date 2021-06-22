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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرارات من مجلس إدارة الأهلي بشأن قطاع الناشئين والألعاب الأخرى

الأهلي
الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، جلسة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

 وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- تعيين اللواء عمر ممدوح مديرًا لأمن فرع النادي بالشيخ زايد، ود.أحمد سمير مديرًا لمجمع حمام السباحة بالفرع، وهاني السيد عيسى مديرًا للخدمات بالفرع.

- إنشاء «جيم جديد» في فرع النادي بالشيخ زايد، مع تكليف المستشار الهندسي بدراسة إنشاء «جيم جديد» في كل من: مقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر لخدمة الأعضاء.

- الموافقة على تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي، التي جاءت على النحو التالي:
محمد مصيلحي مديرًا فنيًّا لفريق الأهلي الكرة الطائرة رجال.
حمدي الصافي مديرًا فنيًّا لفريق الأهلي لكرة الطائرة سيدات.
وجيه حمدي مديرًا فنيًّا لقطاع الكرة الطائرة للناشئين والناشئات.
ياسر الرملي رئيسًا لجهاز كرة اليد.
طارق محروس مديرًا فنيًّا لفريق رجال الأهلي لكرة اليد. 
يحيى يوسف مديرًا فنيًّا لفريق سيدات كرة اليد. 
عاصم حماد مديرًا فنيًّا لقطاع كرة اليد للناشئين والناشئات.
علي هاشم مديرًا فنيًّا لفريق كرة سلة الأهلي سيدات.
السيد صابر مديرًا فنيًّا لقطاع كرة السلة للناشئين والناشئات.
وائل عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.
ياسر داوود مديرًا لجهاز ألعاب القوى.
د.مراد عاصم رئيسًا لجهاز الكاراتيه. 
د. محمد فؤاد مديرًا فنيًّا لجهاز الجمباز.
شرين عادل مديرًا فنيًّا للإسكواش. 
أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا لتنس الطاولة.
العجمي سعيد مشرفًا عامًّا على الاحتياجات الخاصة.

النادي الأهلي الأهلى الخطيب

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