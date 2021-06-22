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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية ترفع علم المثليين على مبانيها حول العالم

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قرار الوزارة برفع علم المثليين هذا الأسبوع.

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وقال بلينكن إن يوم 26 يونيو يصادف الذكرى السنوية لإضفاء الشرعية على زواج المثليين في الولايات المتحدة، و28 يونيو هو ذكرى أعمال الشغب في ناد للمثليين في نيويورك عام 1969.

ولم يذكر الدبلوماسي الأمريكي ما إذا كان سيتم رفع العلم داخل المبنى أو خارجه.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي أولويات السياسة الخارجية لمجتمع الميم مع المجلس الأطلسي، وأعلن أنه في محاولة لتكون أكثر شمولا ستبدأ وزارة الخارجية في رفع علم المثليين في مبانيها وأكد مجددا أن السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم يمكنها رفع العلم. 

ويتضمن ما يسمى بالعلم التقدمي، بالإضافة إلى ألوان قوس قزح، خطوطا سوداء وبنية تضامنا مع الأمريكيين من أصل إفريقي، بالإضافة إلى مثلث أصفر ودائرة أرجوانية مرتبطة بالمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس.

الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة المثليين وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن

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