عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة ثروة وهمية خدعت 3000 شخص.. تفاصيل مثيرة

التنقيب عن الأحجار
التنقيب عن الأحجار

أحجار مجهولة كانت مصدر جذب الآلاف من الباحثين عن الثروة في قرية ريفية في جنوب أفريقيا؛ أملا في الحصول على الماس في الأرض الأفريقية، حتى صُدم الجميع؛ بعدما أكد مسؤولون أن هذه الاحجار المجهولة، ليست إلا “كوارتز”.

 

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، كان القرويون والزوار في جميع أنحاء جنوب إفريقيا يحفرون في  (KwaHlathi) مقاطعة شرق البلاد منذ 12 يونيو ، بعد أن اكتشف أحد الرعاة الحجر الشبيه بالماس لأول مرة في حقل مفتوح، ووصل عددهم إلى حوالي 3000 من الحفارين في الموقع.

txt

في ذكرى ميلادها.. ابنة زبيدة ثروت تكشف أسرارا جديدة من حياة الفنانة الراحلة.. فيديو

txt

حال الطلاق .. مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الزوج

وأخذت عينات للتعرف على الحجارة التي تم اصطيادها بالمجارف من قبل 3000 شخص توافدوا على الموقع، وقال رافي بيلاي، عضو المجلس التنفيذي الإقليمي للتنمية الاقتصادية والسياحة، إن الاختبارات التي أجريت كشفت بشكل قاطع أن الحجارة المكتشفة في المنطقة ليست ألماسًا كما كان البعض يأمل.

 

وتابع أن الأحجار في الواقع ليست إلا بلورات كوارتز، والتي لم يتم تحديد قيمتها بعد لكنها منخفضة للغاية مقارنة بقيمة الألماس، محذرا من أن الحدث سلط الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها السكان المحليون.

 

ومن المعروف أن اقتصاد جنوب إفريقيا عانى من مستويات عالية من البطالة، والتي تفاقمت بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأوضح "بلاي" أن الاندفاع خلف الماس كان سببا في أضرارا كبيرة للأراضي على مساحة تقدر بحوالي 50 هكتارا مغطاة بحفر ذات عمق حوالي متر وحد، مما يشكل خطرا على الماشية في المنطقة.

 

وتعد هذه الحفر خطر آخر يداهم الماشية بخلاف الألغام التي يتم إزالتها حتى الآن من المنطقة، ولكن الزحام في منطقة واحدة يهدد بانتشار كوفيد-19 بين أعداد الحضور الكبيرة.

إفريقيا البطالة فيروس كورونا جنوب افريقيا الأفريقي سياحة ي جنوب إفريقيا الماس

ترشيحاتنا

بشائر الصيف.. خبراء الأرصاد يكشفون حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

ملخص وهدف فوز منتخب الأرجنتين أمام باراجواي في كوبا أمريكا

عقوبة النوم عن صلاة الفجر وأدائها بعد طلوع الشمس.. يحرمك 10 أرزاق يومية

بينقل الكلام لمراته.. تفاصيل جديدة عن رفض الأمير ويليام وكيت الحديث مع هاري

بجودة 4K.. سامسونج تكشف أحدث إصداراتها من شاشات الكمبيوتر

باختيار الجماهير .. فورد تكشف صاحبة الإصدار الذهبي "بوما ST"| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

فرجاني ساسي يمنع انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك.. تفاصيل

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

زكي فطين عبد الوهاب: تزوجت من سعاد حسني.. وهذا موقف والدتي ليلى مراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ