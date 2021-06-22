يوسف حمدي يكشف أسباب تذبذب مستواه مع الزمالك

قال يوسف حمدي، لاعب الزمالك السابق، إن سيراميكا كليوباترا أضاف كثيرا للدوري في الموسم الحالي بالمستوى المميز الذي قدمه والنتائج التي حققها.

وأضاف يوسف حمدي، من خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" إن سيراميكا كليوباترا يعد من أفضل الفرق في الدوري هذا الموسم فيما جاء مستوى الاتحاد السكندري مفاجئا".

وأكمل يوسف حمدي :" تغيير حسام حسن لطريقة اللعب، وتوقف الدوري طويلا أثر كثيرا على مستوى ونتائج الاتحاد السكندري ،ورزاق سيسيه وصل لمرحلة كأحد أبناء الاتحاد السكندري، إنه يحب النادي كثيرا ويرغب في الاستمرار، لقد تحامل على نفسه أثناء إصابته لرغبته في التواجد في مباريات الاتحاد السكندري".

وواصل يوسف حمدي :" الدوري هذا الموسم صعب للغاية، ولن يحسم سوى في آخر جولتين على أقل تقدير، وضغط المباريات سيؤثر كثيرا على نتائج الأهلي".

وأردف يوسف حمدي :" إيهاب جلال مدير فني مميز، و استطاع العودة بالإسماعيلي إلى طريق الانتصارات، واستمراره سيعود بالدراويش للطريق الصحيح".

وعن سبب عدم استمراره في الزمالك قال يوسف حمدي :" عانينا كثيرا من تغيير مجالس الإدارات خلال فترة وجودي في الزمالك، كما أن تغيير مركزي يعد أبرز أزماتي في الزمالك ".

واختتم يوسف حمدي:" تحولت من صانع ألعاب إلى ظهير أيمن، والفرنسي هنري ميشيل، أعادني لمركز صانع الألعاب بعد عام ونصف في الزمالك".

ويترقب مسئولو نادى الزمالك انتهاء مواجهة الفريق الأبيض اليوم، الثلاثاء، أمام مصر المقاصة فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر للإعلان رسميا عن تمديد تعاقد أحمد سيد زيزو حتى موسم 2025.

الكشف عن موعد إعلان تجديد أحمد سيد زيزو للزمالك رسميا



وكشف مصدر داخل نادى الزمالك تفاصيل مفاوضات تجديد عقد أحمد سيد زيزو الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن أحمد سيد زيزو تلقى اتصالا هاتفيا من حسين السيد عضو اللجنة التنفيذية ب، نادي الزمالك الخميس الماضي لعقد اجتماعا معه ووالده السبت للحديث عن تمديد عقده وتعديله ماليا بما يتناسب مع إمكانياته الفنية وعطائه للقلعة البيضاء .

وعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع زيزو تم الاتفاق خلالها على تمديد تعاقده حتى نهاية موسم 2025 أسوة بزميله محمود حمدي الونش على أن يتم الإعلان رسميا عقب نهاية لقاء مصر المقاصة في الكأس .

وتوجه الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك إلى السويس للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس.

وتجمع اللاعبون المختارون للقائمة البيضاء في النادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وتحركت حافلة الفريق إلى السويس في تمام الحادية عشرة والنصف.

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

فى خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين المستبعدين من مباراة مصر المقاصة في دور الثمانية راحة اليوم الإثنين من التدريبات.

وقرر كارتيرون أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة مرانهم غدا في تمام الحادية عشرة صباحا بملعب النادي.

ويخوض 13 لاعبا من الفريق مران اليوم وهم : محمد أبو جبل، عبد الله جمعة، أيمن حفني، حميد أحداد، أسامة فيصل، سيف جعفر، حسام عبد المجيد، محمد حسام بيسو، أحمد عيد، يوسف أسامة، حمدي علاء، أحمد زكي، وسيد نيمار.

https://www.youtube.com/watch?v=saB6WJKYEsI

