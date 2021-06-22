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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مهمة تنتهي بكارثة.. إصابة 3 جنود فرنسيين في انفجار سيارة مفخخة وسط مالي

مالي
مالي

تشهد مالي حالة من عدم الاستقرار الداخلي؛ بسبب سيطرة بعض الجماعات المسلحة على الشوارع، وتنفيذ بعض الهجمات الانتحارية التي تهدد المدنيين بشكل مستمر.

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية، انفجرت سيارة مفخخة، الإثنين؛ عند مرور آلية تابعة لعملية برخان في جوسي، وسط مالي، ما تسبب في سقوط جرحى من الجنود الفرنسيين العاملين ضمن قوة مكافحة المتشددين في الساحل ومدنيين، كما أكدت هيئة الأركان الفرنسية، الحادث، وفق ما أعلنه مسؤولون محليون.

وقالت هيئة الأركان، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أرسلت إلى الصحافة: {هاجمت سيارة لانتحاري، صباحاً، آلية لقوة برخان، فيما كانت تقوم بمهمة استطلاع؛ لضمان الأمن في محيط القاعدة العملانية المتقدمة في جوسي}.

وأضافت: {أصيب عسكريون فرنسيون ومدنيون ماليون بجروح’ في انفجار سيارة الانتحاري، يجري نقلهم إلى المستشفى العسكري في جاو}

وكان مسؤول عسكري مالي ونائب محلي رفضا الكشف عن هويتيهما، قالا إن ثلاثة جنود فرنسيين أصيبوا بجروح ونقلوا بالمروحية إلى قاعدة برخان في جاو.

وبحسب هيئة الأركان الفرنسية، فإن {وحدات الإنذار بينها مروحيات تايجر وميراج 2000 تدخلت لدعم القوات الميدانية}.
يأتي هذا الهجوم فيما تستعد فرنسا لبدء فك ارتباطها تدريجياً في منطقة الساحل. وستلغى قوة برخان (5100 عنصر) على أن تحل محلها قوة خاصة أوروبية (تاكوبا) تركز على مكافحة الإرهابيين.

وبحسب المشروع الذي تدرسه باريس، فإن فرنسا تعتزم مغادرة قواعد في شمال مالي - تيساليت وكيدال وتمبوكتو- بحلول نهاية 2021 لتركز وجودها في جاو ومينكا الأقرب إلى منطقة {المثلث الحدودي} بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكذلك في نيامي عاصمة النيجر.

مالي الجماعات المسلحة الهجمات الإنتحارية المدنيين عسكريون فرنسيون

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