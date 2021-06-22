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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقيقة استقالة نائبة محافظ البحر الأحمر.. مصدر يكشف التفاصيل

نائبة محافظ البحر
نائبة محافظ البحر الاحمر

حالة من الجدل سادت في محافظة البحر الأحمر؛ بعد الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية، بشأن استقالة يسرا عطية نائبة محافظ البحر الأحمر، والأسباب التي كانت سببا في الاستقالة. 

“صدى البلد” تواصل مع مصدر بمحافظة البحر الأحمر، والذي أكد أن نائبة المحافظ لم تتقدم باستقالة، وأن ما تقدمت به ما هو إلا مجرد إجازة- منذ شهر ونصف- لمدة شهر. 

وأوضح المصدر أن نائبة المحافظ في إجازة حاليا، ولا يوجد ورق رسمي يخصها سوى تلك الإجازة.

وشغلت "يسرا" التي تبلغ من العمر 37 عامًا، منصب مدير مكتب رئيس قطاع الأنشطة بوزارة السياحة، إذا تخرجت في كلية السياحة والفنادق بالإسكندرية وحصلت على الدكتوراه. 

وتم اختيار يسرا عطية محمد عطية، نائبًا عن محافظ البحر الأحمر عام 2018 ضمن إعلان حركة المحافظين الجديدة. 

وكانت نائبة محافظ البحر الأحمر قد اختفت عن المشهد التنفيذي خلال الأربعة أشهر الماضية، فلم تظهر في أي مناسبات أو اجتماعات أو زيارات، رغم أنها قد كُلفت بعدد من الملفات المهمة في المحافظة، كالنظافة، وبعض الأمور الخاصة بجنوب المحافظة والسياحة.

نائبة محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية اللواء عمرو حنفى

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