وسط إجراءات احترازية.. إقبال كبير على حفل حمو بيكا فى مطروح

حمو بيكا يشعل حفله الغنائي بمطروح

شهد الحفل الغنائي للفنان حمو بيكا والذى انتهى منذ قليل إقبال كبير من زوار المحافظة وأبناء مطروح و الذى أقيم بفندق جويل بيتش مطروح على كورنيش مدينة مرسى مطروح .

وقد أشعل الفنان حمو بيكا الحفل الغنائى فور صعوده للمسرح الذي تم تنظيمه على شاطئ البحر بفندق جويل بيتش مطروح بكورنيش مدينة مرسى مطروح .

وقبل دخول الأهالي والمصطافين الحفل الأول لحمو بيكا تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة مع تنظيم دخول وخروج متابعى الحفلة لمنع أي .

وقد ألقى الفنان حمو بيكا العديد من الاغانى التى لاقت إعجاب الحضور فى أول حفلة له بمدينة مرسي مطروح.

كما شارك فى إحياء هذه الحفلة مع حمو بيكا على قدورة ونور التوت vip الدخلاوية .