أخبار التكنولوجيا.. 4 نصائح ذهبية قبل شراء هاتف ذكي للألعاب.. وهيئة رقابة ألمانية تحقق في هيمنة شركة آبل

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها كالتالي :



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستصدر نسخة محسنة من هاتف Galaxy M21 الذ تم إطلاقه العام الماضي تحت اسم Galaxy M21 2021 Edition مع عدد التحسينات والمواصفات الكبيرة والمتميزة منها البطارية ذات السعة الكبيرة والمعالج الجيد.

أسدلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الستار عن أحدث منتجاتها من شاشات الكمبيوتر Odyssey بسعر منخفض بما في ذلك الطراز ذو الشاشة المسطحة بدلاً من الطراز ذو الشاشة المنحنية والذي يأتي بجودة 4K الفائقة وبمعدل تحديث فائق الدقة 144 هرتز في الثانية .



رافقتنا الهواتف المطوية في فترات مهمة في حياتنا، فكانت هي الصاحب الوفي بالنسبة لجيل الثمانينات والتسعينات أيام المدرسة والجامعة، وكانت بمثابة تحف فنية من شركتي سامسونج وموتورولا.



هناك العديد من المتطلبات لدى المهتمين بالألعاب عند شرائهم هاتف جديد، حيث يصبح الأمر مربكاً إلى حد ما، بسبب التنوع الكبير فى العلامات التجارية للهواتف الذكية، بالإضافة إلى أن هواتف الألعاب تختلف عن باقي الهواتف الذكية الأخرى حيث تتطلب إمكانات كبيرة للغاية.



أطلقت هيئة الرقابة الألمانية لمكافحة الاحتكار، تحقيقًا، حول ما إذا كانت شركة آبل Apple الأمريكية، قد رسخت هيمنتها على السوق؛ من خلال "نظامها البيئي الرقمي"، مما يجعلها رابع عملاق تكنولوجي أمريكي تستهدفه الوكالة هذا العام، بعد تحقيقات مع شركات “فيس بوك، أمازون، جوجل”.



شهدت عملة البيتكوين المشفرة تراجعا كبيرا وصل إلى أكثر من 10 % ، وذلك نتيجة استمرار حملة لتضييق الخناق على العملة المشفرة بعد رفضها استخراج وتعدين العملة وإغلاق عدد من المواقع الخاصة باستخراجها.



كشفت تقارير أن شركتا وان بلس وأوبو الصينيتان في طريقهما للاندماج كشركة واحدة، حيث ستكون شركة وان بلس علامة فرعية من شركة أوبو ، في محاولة للتكامل بين اثنتين من أكبر الشركات الصينية واكثرها إبداعا في عالم الهواتف الذكية وقطاع هواتف الأندرويد.



نجحت شركة هونر في بيع عدد كبير من منتجها الجديد honor band 6 خلال الأسبوع الأول من إطلاقها داخل السوق المصرية ، حيث تمكنت هونر باند 6 من اثبات نجاحها لتصبح الباند الأكثر شهرة في السوق المصري بعد أن حصلت على المكانة الرائدة فى عالم "الباند الذكية".



أعلنت MCS الشركة الرائدة في توزيع خدمات وتطبيقات أمن وحماية البيانات اليوم عن توقيع شراكة جديدة مع شركة Micro Focus الرائدة في حلول وتطبيقات إدارة أمن البيانات وإحدى شركات EnterpriseHP العالمية، والتي سيتم إتاحتها في كل من السوق المصري والأفريقي في خطوة من شأنها تعزيز مكانة MCS الإقليمية في المنطقة من خلال توفير قيمة مضافة تنافسية تعمل على تلبية متطلبات عملائها بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة في صناعة الأمن السيبراني على مستوى العالم.