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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السولية يهنئ حسين الشحات بعيد ميلاده

صدى البلد

هنأ عمرو السولية لاعب النادي الاهلي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صديقه بالفريق حسين الشحات بعيد ميلاده.
ونشر “السولية”، صورة له مع حسين الشحات، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أخي".

مشوار الأهلي في أفريقيا

وحقق فريق الأهلي، فوزا على نظيره فريق الترجي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس، في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا ليخوض الفريقان مباراة الإياب فى القاهرة يوم السبت القادم.

وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في تونس، على تهنئة اللاعبين في غرفة الملابس، عقب انتهاء مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأثنى الخطيب على الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة، مشيدًا بالروح القتالية العالية في مواجهة أمس.

كما طالب الخطيب اللاعبين بالتركيز في مباراة العودة بالقاهرة، التي وصفها بالشوط الثاني، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة.

أحرز هدف مباراة الأهلي والترجي الوحيد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، محمد شريف فى الدقيقة 67.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجي على ملعب استاد السلام يوم 26 يونيو الجارى، بناء على طلب الأهلى الذى فضل نقل المباراة من استاد القاهرة على ملعب استاد السلام

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، جلسة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

 وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- تعيين اللواء عمر ممدوح مديرًا لأمن فرع النادي بالشيخ زايد، ود.أحمد سمير مديرًا لمجمع حمام السباحة بالفرع، وهاني السيد عيسى مديرًا للخدمات بالفرع.

- إنشاء «جيم جديد» في فرع النادي بالشيخ زايد، مع تكليف المستشار الهندسي بدراسة إنشاء «جيم جديد» في كل من: مقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر لخدمة الأعضاء.

- الموافقة على تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي، التي جاءت على النحو التالي:
محمد مصيلحي مديرًا فنيًّا لفريق الأهلي الكرة الطائرة رجال.
حمدي الصافي مديرًا فنيًّا لفريق الأهلي لكرة الطائرة سيدات.
وجيه حمدي مديرًا فنيًّا لقطاع الكرة الطائرة للناشئين والناشئات.
ياسر الرملي رئيسًا لجهاز كرة اليد.
طارق محروس مديرًا فنيًّا لفريق رجال الأهلي لكرة اليد. 
يحيى يوسف مديرًا فنيًّا لفريق سيدات كرة اليد. 
عاصم حماد مديرًا فنيًّا لقطاع كرة اليد للناشئين والناشئات.
علي هاشم مديرًا فنيًّا لفريق كرة سلة الأهلي سيدات.
السيد صابر مديرًا فنيًّا لقطاع كرة السلة للناشئين والناشئات.
وائل عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.
ياسر داوود مديرًا لجهاز ألعاب القوى.
د.مراد عاصم رئيسًا لجهاز الكاراتيه. 
د. محمد فؤاد مديرًا فنيًّا لجهاز الجمباز.
شرين عادل مديرًا فنيًّا للإسكواش. 
أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا لتنس الطاولة.
العجمي سعيد مشرفًا عامًّا على الاحتياجات الخاصة.

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Screenshot_٢٠٢١٠٦٢١-٢٣٥٤٥٧_Instagram
الأهلى الخطيب دوري ابطال افريقيا حسين الشحات عمرو السولية الترجي التونسي مجلس إدارة النادي الأهلي

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