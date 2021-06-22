الأمم المتحدة: 8500 طفل استغلوا كجنود حول العالم

قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 8500 طفل، استخدموا كـ"جنود"، العام الماضي، في صراعات مختلفة بأنحاء العالم، وقتل نحو 2700 آخرين.

ومن ناحية أخرى، أعرب مسؤولو الأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في الوقت الذي يحتدم فيه القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية للسيطرة على محافظة مأرب شمال اليمن، وفقا لموقع صوت أميركا.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إن الاشتباكات المستمرة لها تأثير رهيب على المدنيين والمباني المدنية.

وأشارت إلى أن العشرات من الأشخاص قتلوا خلال الأسبوعين الماضيين فقط، فقد تعرضت سيارات الإسعاف والشرطة ومحطات الوقود ومسجد ومنشآت مدنية أخرى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وتميزت محافظة مأرب بالهدوء النسبي طوال الصراع اليمني الذي دام لست سنوات، لذلك كانت ملاذًا لمئات الآلاف من المدنيين الذين شردتهم الحرب. وتحطم هذا الهدوء عندما حاول الحوثيون انتزاع السيطرة على المنطقة من القوات الحكومية في فبراير.

وتابعت ثروسيل: "جميع الوفيات المدنية التي تسببت فيها هذه الهجمات مأساوية للغاية. بالطبع، يواصل الحوثيون إطلاق قذائفهم الصاروخية وطائراتهم بدون طيار على المناطق التي تتواجد فيها الحكومة. وبالطبع هناك رد من القوات الحكومية".

ولفتت إلى أن الحوثيين يواصلون الهجمات على أراضي السعودية، والتي تدعم الحكومة اليمنية في هذه الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة.