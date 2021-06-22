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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 أطنان أسماك مملحة فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالشرقية

اسماك مملحة
اسماك مملحة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (4٫6 طن أسماك مملحة "سردين") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأسماك المملحة) بمحافظة الشرقية. 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

التموين محافظة الشرقية صحة المواطنين شرطة التموين الغش الغذائي مجهولة المصدر اسماك مملحة فاسدة

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