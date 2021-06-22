الشوط الأول.. الأرجنتين تتقدم أمام باراجواي في كوبا أمريكا

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب الأرجنتين أمام منافسه باراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة المقامة حاليا علي ملعب "ماني جارينشا الوطني" بمدينة برازيليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

جاء هدف الأرجنتين بعد تمريرة ساحرة من انخيل دي ماريا ليضعها جوميز من فوق حارس المرمي في الشباك معلنا تقدم لا ألبيسيلستي.



منتخب الأرجنتين





حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: مولينا - كريستيان روميرو - بيتزيلا - تاجليافيكو

الوسط: جيدو رودريجيز - باريديس - دي ماريا

الهجوم: جوميز - ليونيل ميسي - سيرجيو أجويرو

