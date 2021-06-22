خالد بيومي يوجه رسالة لـ متعب بعد سفره لإجراء فحوصات طبية

وجه الإعلامي خالد بيومي الدعم لـ عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق؛ بعد سفره للخارج لإجراء بعض التحاليل للاطمئنان على حالته الصحية.



وغرد خالد بيومي عبر تويتر "تمنياتي ودعواتي بالشفاء العاجل للنجم الخلوق عماد متعب باذن الله".



وكشف عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن حالته الصحية لجماهير القلعة الحمراء ، موجها شكره لمحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ.

وقال عماد متعب عبر قناة أون تايم سبورتس: "حالتي الصحية جيدة وقد أسافر للخارج للخضوع لمزيد من التحاليل للاطمئنان بشكل أكبر".

وأضاف عماد متعب "أشكر الخطيب وسيد عبد الحفيظ بعد تواصلهما معي وتأكيدهما على استعداد الأهلي لفعل أي شيء من أجل علاجي، الخطيب أسطورة و سيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة".