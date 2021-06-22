سعاد حسني وسر تعرضها للإغماء في المشرحة

حلت أمس ذكرى وفاة الفنانة سعاد حسنى ، التى تعد من أهم الفنانات فى تاريخ السينما لمصرية ،لأنها فنانة تمتلك خصوصية فى الاداء، ونحجت فى تقديم كافة الألوان الدرامية . واستطاعت السندريلا اليوم من تصدر تريند جوجل

ويكشف صدى البلد موقف للسندريلا أثناء تواجدها في المشرحة أثناء تصوير أحد أفلامها

وكشف الكاتب بشير الديك " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، عن كواليس فيلمهما ، حيث أكد ان سعاد حسنى كانت فى حياتها الشخصية فتاه عادية وطبيعة لاقصى درجة الى انها تتحول بمجرد وقوفها أمام الكاميرا ، حيث انهم من الفنانين الذين يتقمصون الشخصيات التي يجسدونها الى حد كبير.

وأضاف "الديك " ان شخصية سعاد حسنى كتنت تختلف بدرجة كبيرة عن طبيعة شخصية المخرج محمد خان - مخرج فيلم موعد على العشاء -، فالاولى تتمتع بهدوء كبير ، بينما خان كان يحاول الإنتهاء من تصوير العمل حسب الجدول الزمنى ، وهو ما جعل المنتخ يخشى حدوث صدام بينهما ، الا ان هذا لم يحدث ، لذا فكنت أحرص على حضور التصوير يوميًا.

تابع " الديك " حديثه قائلًا : ان اصعب المشاهد بالنسبة لسعاد حسنى فى فيلم موعد على العشاء كان مشهد التعرف على حبيها فى المشرحة بعد قتله ، وقد ظلت سعاد حسنى لفترة طويلة جالسة فى موقع التصوير حتى تستحضر مشاعرها ، وهذا جعل مساعد المخرج يستعجلها ، بالرغم من ان المخرج قال لها افعلى كما تشاءين تبعًا لإحساسك ، الا اننا فوجئنا أثناء تصوير المشهد انها أغشى عليها بعد ان شعرت بآلام شديدة فى معدتها خلال التصوير ، وسقطت على الارض بينما كان الجميع يعتقد ان هذا فى سياق التصوير وليس حقيقة ، فقد تعايشت مع المشهد بشكل كبير وإنفعلت.

سعاد حسني والعندليب

يذكر أن سعاد حسنى أفنت حياتها للفن، وحصدت بهذا العطاء حب ملايين المشاهدين فى العالم العربى، وكان لـ سعاد حسنى قصة حب شهيرة مع العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ ، وظلت تلك العلاقة حتى الأن مثيرة للجدل ، فالبعض يرى أنها لم تتزوجه بينما يؤكد أخرون عكس ذلك.ففى السطور التالية نرصد أبرز اوجه التشابه بين العندليب والسندريلا :

1- يوم ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ هو وفاة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسنى ، وهو يوافق مثل هذا اليوم 21 يونيو .

2- الثنائى عاش طفولة ليست بها ترفيه فالعندليب كان قد تعرض الى مصاعب بعد وفاة والده زواج والدته بأخر ، إما سعاد فقد أنفصل والدها عن والدتها ، انتقلت حضانتها الى والدتها .

3- سعاد حسنى تعرضت الى وعكة صحية أستدعت سفرها للعلاج الى الخارج لندن وتوفت هناك أثر سقوطها من الشرفة ، لتظل حتى تلك اللحظة ملابسات وافتها مجهولة ، ويشاء القدر ان تكون عاصمة الضباب كما يطلق عليها ، هى نفس المكان الذى توفى عبد الحليم حافظ حين سافر الى الخارج للعلاج .