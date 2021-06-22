الصين تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت اللجنة إنها سجلت حالتي إصابة محليتين، و23 حالة إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

وتم تسجيل ما مجموعه 27 حالة جديدة بدون أعراض، في حين لا يزال 465 مريضا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 91629 حالة، مع عدم تغيير عدد الضحايا عند 4636.

وحذر مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، من أن عدالة توزيع اللقاح على دول العالم تعاني من العوار، موضحا أنه تم توزيع جرعات اللقاح في العالم بطريقة غير عادلة، ومن ثم تم توزيع 85٪ من الجرعات في أغنى الدول، بينما تلقت إفريقيا 2٪ فقط من اللقاحات.

وحذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، من أن برنامج مشاركة لقاح كوفاكس الذي تديره بالتعاون مع منظمة جافي، لا يمتلك ما يكفي من جرعات لقاح كورونا لمواصلة برامج التطعيم في أكثر من نصف الدول التي تعتمد عليه.

وتأتي هذه الأخبار؛ بعد أيام من تعهد مجموعة السبع، التي تمثل أغنى دول العالم، بتقديم ما يقرب من مليار جرعة للبرنامج.