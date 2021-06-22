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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على روسي في ألمانيا بتهمة التجسس

ألمانيا
ألمانيا

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، اعتقال مواطن روسي، في ألمانيا؛ للاشتباه في خدمته للهيئات الأمنية المختصة الروسية.

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وذكرت النيابة الألمانية، أنها سمحت في يوم 18 يونيو الماضي، باعتقال المواطن الروسي “إيلنور. ن” على أساس أمر من قاضي التحقيق.

وبالإضافة إلى ذلك؛ تم تنفيذ عمليات تفتيش في مكان العمل وفي مكان إقامة المشتبه به.

وأضافت النيابة العامة: "هناك دلائل تشير إلى أن المعتقل، كان يعمل لصالح الاستخبارات الروسية منذ تاريخ لا يتجاوز بداية أكتوبر 2020".

وذكر البيان، أن "المشتبه به كان يعمل في قسم العلوم الطبيعية بإحدى الجامعات الألمانية، في الفترة من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021، والتقى ثلاث مرات على الأقل مع ممثل الاستخبارات الروسية، ونقل المعلومات التي حصل عليها من مكان عمله إليه مقابل المال".

المانيا الاستخبارات الروسية تجسس لصالح روسيا السلطات الالمانية روسيا

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