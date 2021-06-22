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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل تراني كما أراك دوما في منامي.. أحمد حلمي يحتفل باليوم العالمي للأب

أحمد حلمي
أحمد حلمي

احتفل الفنان أحمد حلمي بـ عيد الأب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والذي يحتفل به العالم، يوم 21 يونيو من كل عام. 

ونشر أحمد حلمي، صورة له، وهو يمسك بيده رسمه “بورتريه” لصورة والده، وعلق عليها "الصوره دي رسمتها لأبويا من 25 سنة، أبي العزيز.. هل تراني كما أراك دوما في منامي".

 تعيين أحمد حلمي سفيرًا للنوايا الحسنة 
وكان الحساب الرسمى لـ"يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أعلن تعيين الفنان أحمد حلمى سفيرا إقليميا لليونيسف، عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”. 

وكتب الحساب: "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتحدث تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أحمد حلمى عبر فيديو قائلا: "عندما نخبر الناس إنك سفير نوايا حسنة لليونسيف، يخبروننا كم أنت ممثل رائع وكم تمتعتهم وتجعلهم يضحكون".

ورد أحمد حلمى: “وأنا النهارده كمان فخرى زاد الحقيقة، مش هبقى مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاء الله الدورة الجاية دى، نحقق أكتر وأكتر، مش بس على المستوى المحلى، لكن على المستوى الإقليمى”. 

الفنان أحمد حلمى أحمد حلمى الشرق الاوسط يونيسف عيد الأب يوم الاب العالمى

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