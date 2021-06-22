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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك يحتفل بعيد ميلاد زوجته

صدى البلد

احتفل أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” بعيد ميلاد زوجته.
 

وغرد احمد عيد عبد الملك ،: "كل سنة وأنتي أغلى الناس عليا، كل سنة وأنتي في ضهرنا وشايلانا، كل سنة وأنتي معانا يا كل حاجة".
 

وأعلن أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، تبرعه لنادي الزمالك، بملغ مالي، لم يعلن عن تفاصيله، وذلك بعد فتح نادي الزمالك حسابًا بنكيًّا لتلقي مساعدات الجماهير. 
 

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر "‏الزمالك ده خيره عليا وعلي ابويا قبل مني، وهو الي مخليني دلوقتي موجود اطلع في التلفزيون والناس تقدرني واشتغل، يعني مينفعش أنكر جميل النادي عليا في حياتي عموما، محدش يتكسف وهو بيدعم النادي الي بيعشقه، وكله في الاخر هيقلدنا".
 

وأعلن الدكتور حسين السمرى المدير التنفيذى لنادى الزمالك فتح حساب بنكى لتلقى التبرعات من جماهير ومحبى النادى لتجاوز أزمته المالية.

وكتب السمرى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك : بادرة بعض محبي وداعمى الزمالك للتبرع له في ظل الظروف التي يمر بها مشجعة جدا، وبالفعل فتح النادي حساب فرعي خاص لهذا الغرض.

وبدأ محبو وداعمو النادي في تفعيل رقم الحساب 1911 وهو تاريخ تأسيس النادي، ورقم لا ينسى لمحبي النادي ببنك مصر فرع وادي النيل، أو البنك الاهلى فرع سور النادي.

وأكمل السمرى: من المؤسف أن يهاجم البعض هذه الفكرة المطبقة في أغنى دول العالم اقتصاديا وهي أمريكا القائمة على التبرعات، و"هذا الأمر ليس اجبارا على أحد؛ لكى يعلن البعض: واحنا لاقيين ناكل".

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