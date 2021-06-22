عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشائر الصيف.. خبراء الأرصاد يكشفون حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

أرشيفية
أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم، الثلاثاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوه خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن رياحًا تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحرالمتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 22
الإسكندرية 30 20
وادي النطرون 33 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 34 22
دمنهور 33 21
بلطيم 29 20
مطروح 28 21
السلوم 31 20
سيوة 36 21
بورسعيد 29 22
دمياط 28 21
الزقازيق 34 22
المنصورة 34 21
الإسماعيلية 34 20
السويس 34 21
العريش 30 20
رفح 29 20
رأس سدر 36 23
نخل 34 12
نويبع 35 26
طابا 33 20
كاترين 31 17
الطور 33 23
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 37 26
مرسى علم 36 26
الفيوم 36 22
بني سويف 37 21
المنيا 38 21
أسيوط 39 22
سوهاج 40 23
قنا 40 24
الأقصر 41 24
أسوان 42 25
إدفو 43 25
أبوسمبل 42 24
الوادي الجديد 42 24
شلاتين 35 26
أبو رماد 35 26
حلايب 34 25
رأس حدربة 34 25


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى
مكة 46 31
المدينة 45 33
الرياض 46 28
المنامة 38 30
أبوظبي 44 31
الدوحة 41 32
الكويت 48 33
دمشق 34 16
بيروت 29 25
عمان 30 18
القدس 27 17
غزة 29 21
بغداد 46 28
مسقط 35 30
صنعاء 27 17
الخرطوم 39 30
طرابلس 37 30
تونس 31 22
الجزائر 25 19
الرباط 23 14

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى
أنقرة 24 15
اسطنبول 28 19
إسلام آباد 38 26
نيودلهي 39 29
جاكرتا 31 24
بكين 33 20
كوالالمبور 33 24
طوكيو 27 21
أثينا 32 22
روما 33 19
باريس 21 14
مدريد 25 14
برلين 24 14
لندن 16 09
مونتريال 25 15
موسكو 32 21
نيويورك 25 17
واشنطن 28 20
نواكشوط 32 23
أديس أبابا 22 12

الأرصاد الجوية الأرصاد العظمى هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة هيئة الأرصاد القاهرة الكبرى طقس اليوم طقس درجات الحرارة المتوقعة شديد الحرارة درجات الحرارة

موضوعات متعلقة

فاكهة الصيف .. كثير من الحب لا تمحوه نار الشائعات

مع بداية الصيف .. تعرف على توقعات درجات الحرارة ونصائح لتجنب الطقس الحار

أول أيام الصيف..طقس حار والعظمي بالقاهرة 34

ترشيحاتنا

مسكن الجن.. حفرة غامضة تنسج حولها الأساطير منذ قرون في اليمن

احم نفسك واخلص من الحر.. بدائل النوم أمام المروحة

فضل سورة الفجر في إنجاب الذكور.. يعلقوها على زوجاتهم.. حقيقة أم بدعة؟

أجسام غامضة تطير في السماء.. تقرير حكومي يكشف أسرارها

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في مصر

ألمانيا تسجل ارتفاعا في إصابات ووفيات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

بشائر الصيف.. خبراء الأرصاد يكشفون حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

فرجاني ساسي يمنع انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك.. تفاصيل

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ