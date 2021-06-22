بشائر الصيف.. خبراء الأرصاد يكشفون حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم، الثلاثاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية.



وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ونوه خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن رياحًا تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحرالمتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 33 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 28 21

السلوم 31 20

سيوة 36 21

بورسعيد 29 22

دمياط 28 21

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 20

السويس 34 21

العريش 30 20

رفح 29 20

رأس سدر 36 23

نخل 34 12

نويبع 35 26

طابا 33 20

كاترين 31 17

الطور 33 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 36 26

الفيوم 36 22

بني سويف 37 21

المنيا 38 21

أسيوط 39 22

سوهاج 40 23

قنا 40 24

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

إدفو 43 25

أبوسمبل 42 24

الوادي الجديد 42 24

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 26

حلايب 34 25

رأس حدربة 34 25



درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 46 31

المدينة 45 33

الرياض 46 28

المنامة 38 30

أبوظبي 44 31

الدوحة 41 32

الكويت 48 33

دمشق 34 16

بيروت 29 25

عمان 30 18

القدس 27 17

غزة 29 21

بغداد 46 28

مسقط 35 30

صنعاء 27 17

الخرطوم 39 30

طرابلس 37 30

تونس 31 22

الجزائر 25 19

الرباط 23 14

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 24 15

اسطنبول 28 19

إسلام آباد 38 26

نيودلهي 39 29

جاكرتا 31 24

بكين 33 20

كوالالمبور 33 24

طوكيو 27 21

أثينا 32 22

روما 33 19

باريس 21 14

مدريد 25 14

برلين 24 14

لندن 16 09

مونتريال 25 15

موسكو 32 21

نيويورك 25 17

واشنطن 28 20

نواكشوط 32 23

أديس أبابا 22 12