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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تسجل ارتفاعا في إصابات ووفيات كورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في ألمانيا، بالإضافة إلى 77 حالة وفاة.

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ألمانيا تسجل 10 حالات وفاة جديدة بكورونا

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بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

ووفقا لهذا الإعلان؛ وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا أكثر من 3.7 مليون إصابة، والوفيات 90 ألفا و472 حالة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، فعالية جميع اللقاحات ضد متحورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بما في ذلك متحور دلتا.

ومن ناحية أخرى، حذر مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا من أن عدالة توزيع اللقاح على دول العالم تعاني من العوار، موضحا أنه تم توزيع جرعات اللقاح في العالم بطريقة غير عادلة، ومن ثم تم توزيع 85٪ من الجرعات في أغنى الدول، بينما تلقت إفريقيا 2٪ فقط من اللقاحات.

وحذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، من أن برنامج مشاركة لقاح كوفاكس الذي تديره بالتعاون مع منظمة جافي، لا يمتلك ما يكفي من جرعات لقاح كورونا لمواصلة برامج التطعيم في أكثر من نصف الدول التي تعتمد عليه.

وتأتي هذه الأخبار؛ بعد أيام من تعهد مجموعة السبع، التي تمثل أغنى دول العالم، بتقديم ما يقرب من مليار جرعة للبرنامج.

واضاف مسئول الصحة العالمية، قائلا “أود أن أقول إن 80 بلدًا، على الأقل أكثر من نصفها، لن يكون لديها كميات كافية من اللقاحات لتكون قادرة على الحفاظ على برامجها في الوقت الحالي”

الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد وفيات كورونا لقاح كورونا كورونا

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