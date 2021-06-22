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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تصدر تنبيها بسبب طقس اليوم الثلاثاء

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم الثلاثاء، تنبيها، لبعض المدن بالمملكة؛ بسبب طقس اليوم الثلاثاء.

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وتوقع المركز هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، على مناطق (عسير وجازان والباحة) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها– النماص - خميس مشيط– رجال ألمع – محايل)، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

ونبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، موضحًا أن التنبيه يشمل (الدائر – الريث - العارضة - العيدابي – فيفا)، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة الباحة، تتضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، موضحًا أن التنبيه يستمر حتى الثامنة مساء ويشمل (الباحة –العقيق –المندق – بلجرشي-   بني حسن) .

الارصاد السعودية عسير أمطار رعدية خميس مشيط المركز الوطني للأرصاد السعودي هطول أمطار رعدية

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