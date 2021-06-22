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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار كويتي جديد بشأن عودة المقيمين

الكويت
الكويت

كشفت مصادر حكومية كويتية إلى صحيفة القبس أن المقيمين المطعمين العائدين من أول أغسطس المقبل من الدول المحظورة لن يمضوا 14 يوماً في دولة ترانزيت، كما كان معمولا به في السابق.

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وقالت المصادر إنه لدى دخول المقيمين المطعمين باللقاحات المعتمدة لدى الكويت، سيتم الاكتفاء بفحصيpcr الأول قبل الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والثاني خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لأسبوع بعد الوصول، ويمكن إنهاء الحجر قبل انتهاء المدة في حال ظهور نتيجة الفحص السلبية.

وحول سفر المقيمين برفقة أطفالهم خلال إجازة الصيف، وهل سيدخلون الكويت بلا تطعيم أم لا، أكدت المصادر أن مجلس الوزراء الكويتي سيبت قريباً في أمر إعفاء الصغار من التطعيم أو الاشتراط بضرور تطعيمهم للسماح لهم بالدخول. 

ومن ناحية أخرى، نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر حكومية أن العمال المنزليين المقيمين في الكويت وتلقوا جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا ثم أصيبوا به بعد السفر إلى الخارج سيتم منعهم من دخول الكويت بعد ١ أغسطس، إذا لم يتلقوا الجرعة الثانية.

وأكدت المصادر أن موعد الجرعة الثانية بعد الإصابة سيكون بعد إكمالهم 6 أسابيع ثم يليها 4 أسابيع، في حال كانوا مطعمين بلقاح فايزر وأصيبوا بالفيروس.

وبينت المصادر أنه في حالة التطعيم بلقاح أكسفورد، ثم الإصابة بفيروس كورونا بعدها فعلى المصاب إكمال 12 أسبوعاً ثم 4 أسابيع لتلقي الجرعة الثانية.

واعتمدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي مقترحاً بزيادة السعة اليومية لمقاعد القادمين إلى مطار الكويت الدولي إلى ما يقارب 3500 راكب يومياً، لكل شركات الطيران تلبية لطلباتها السابقة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وقالت إدارة الطيران المدني، إن هناك طلبات من الشركات الوطنية والأجنبية الراغبة بالتشغيل إلى مطار الكويت الدولي، وقد وصلت إلى ما يفوق 3500 راكب في اليوم حتى نهاية يونيو الجاري ولشهر يوليو القادم، حيث أن أغلب هذه الطلبات من الناقلات الوطنية الكويتية.

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وأفادت صحيفة القبس بأنه سيتم توجيه تعميم قريباً لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بالموافقة على زيادة سعات المقاعد للقادمين إلى الكويت، مشيرة إلى أن هناك خطوات جدية برفع السعات التدريجية بناء على حركة السفر خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت أن القرار السابق يتضمن قدوم 1000 راكب يومياً إلى المطار بمعدل 35 راكبا على كل رحلة، أما الآن فسترتفع لتصل إلى 70 راكبا تقريباً في كل رحلة قادمة إلى البلاد.

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 pcr كورونا الكويت

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