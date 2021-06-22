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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند ×خبر.. أنقذوا حي الشيخ جراح يتصدر تويتر.. وحسام حسن يوجه رسالة لـ متعب بعد مرضه

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين.

 كان من أبطال أكتوبر.. محمد لطفي يحتفل بـ عيد الأب

احتفل الفنان  محمد لطفي، بـ عيد الأب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والذي يحتفل به العالم يوم 21 يونيو من كل عام.
 

ونشر محمد لطفي عبر حسابه، صورة لوالده، وعلق عليها “‬‏‪الله يرحمك يا بابا، كان من أبطال أكتوبر 73 اللي حصلو على نجمة سيناء.


 

أوس أوس يحيي الذكرى السنوية لوفاة نجله علي

أحيا الفنان محمد أسامة الشهير ب أوس أوس،  الذكرى السنوية الأولى  لوفاة نجله الصغير "علي ".

وكتب أوس أوس عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا “‪وحشتنى يا علي..انت اكيد فى مكان احلى يا حبيب بابا.. ومش هتأخر عليك باذن الله.. الذكرى السنوية لابنى علي.. نسألكم الفاتحة والدعاء ”


 

  أنقذوا حي الشيخ جراح يتصدر تويتر بعد اعتداء الإرهاب الإسرائيلي على الفلسطينين
 

تصدر هاشتاج #انقذوا_حي_الشيخ_جراح قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بعد اقتحام المستوطنين الصهيونين منازل الفلسطينين داخل الحي وإطلاق قوات الإرهاب الإسرائيلي النار على المواطنين الفلسطينين. 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت التعليقات ….


 

  حسام حسن يوجه رسالة لـ متعب بعد مرضه
 

وجه الكابتن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري الدعم للكابتن عماد متعب لاعب النادي الاهلي السابق بعد سفرة الخارج لإجراء بعض التحاليل للاطمئنان على حالته الصحية

ونشر حسام حسن عبر حسابه على فيس بوك  مجموعة من الصور له مع عماد متعب وعلق عليها: "الف مليون سلامة عليك واسأل الله الشفاء العاجل ان شاء الله ولك كل الدعم والمساندة ". 

الأهلى عماد متعب الفنان محمد لطفى الفنان محمد أسامة الفلسطينين حسام حسن النادي الأهلي انقذوا حي الشيخ جراح

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