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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا|أمريكا ترفع علم المثليين.. لقاح جديد لكورونا.. ضبط قاتل طالب الإعدادية

صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:
 

لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.. الولايات المتحدة تصدر قرارًا جديدًا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يخص كوريا الشمالية، إلى ما بعد 26 يونيو الجاري؛ بسبب أنشطتها "غير العادية" التي تمثل خطورة على المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22- 6- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 22-6-2021 عدة مباريات في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرز المواجهات لقاء منتخب إنجلترا أمام التشيك، في “يورو 2020”.

 

ملخص وهدف فوز منتخب الأرجنتين أمام باراجواي في كوبا أمريكا

حقق منتخب الأرجنتين الفوز، على منافسه، منتخب باراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب "ماني جارينشا الوطني" بمدينة برازيليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

 

أجسام غامضة تطير في السماء.. تقرير حكومي يكشف أسرارها

لا زال الاهتمام بالأجسام الغريبة التي تظهر في السماء بين الحين والآخر، مصدر اهتمام الكثيرين، ومنهم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، التي أصدرت تقريرا، أوضح بالتفصيل، ما تعرفه الحكومة الأمريكية عن ما تطلق عليه "الظواهر الجوية غير المحددة"، للتحقق من صحة وحقيقة ظهور الاجسام الطائرة المجهولة.

 

بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، على فعالية جميع اللقاحات ضد متحورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بما في ذلك متحور دلتا.

 

الأمم المتحدة: 8500 طفل استغلوا كجنود حول العالم

قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 8500 طفل، استخدموا كـ"جنود"، العام الماضي، في صراعات مختلفة بأنحاء العالم، وقتل نحو 2700 آخرين.

 

منتخب بلجيكا يصعد لـ دور الـ 16 في يورو 2020 .. تعرف على المتأهلين

أنهى منتخب بلجيكا مشواره في دور المجموعات، بالانتصار على فنلندا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

 

دولة جديدة تعلن التوصل للقاح ضد كورونا

أعلنت كوبا، اليوم الثلاثاء، أن لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، "أبدالا" فعال بنسبة 92.28% ضد الفيروس.


الخارجية الأمريكية ترفع علم المثليين على مبانيها حول العالم

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قرار الوزارة برفع علم المثليين هذا الأسبوع.

 

كشف لغز العثور على جثة طالب بالإعدادية في نبروة

كشفت مباحث الدقهلية، لغز العثور على جثة طالب بالصف الثاني الإعدادي الأزهري، داخل ترعة، على طريق نبروه، وكذلك العثور على التوك توك خاصته في قرية درين دائرة المركز.

بايدن كوريا الشمالية انجلترا يورو 2020 منتخب الارجنتين

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