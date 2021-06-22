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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة رضا في "قبة الغوري".. الخميس

فرقة رضا- أرشيفية
فرقة رضا- أرشيفية

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف من مساء غدٍ، الخميس، حفلا جديدا لـ فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية.
 

يذكر أن فرقة رضا تأسست عام 1959، وقدمت أولى عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام.

وبلغ عدد أعضاء فرقة رضا عند التأسيس 13 راقصة، و13 راقصا، و13 عازفًا حتى وصل العدد حالياً إلى 180 فناناً، صمم رقصاتها الفنان الكبير الراحل محمود رضا، والتي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والنوبة، بمشاركة راقصة الفرقة الأولى "فريدة فهمى".


وأصبحت فرقة رضا تابعة لوزارة الثقافة عام 1961، وتولى إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا، كما كون الموسيقار على إسماعيل أوركسترا خاصة بالفنون الشعبية لمصاحبة الفرقة، وقام بتلحين عدد كبير من اشهر استعراضاتها.


وقدمت فرقة رضا عروضها في مختلف دول العالم، ونجحت في تحقيق المراكز الأولى بمعظم المحافل والمهرجانات الدولية التى مثلت مصر خلالها.

وزارة الثقافة محمود رضا استعراض قبة الغورى فرقة رضا

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