نشرة الرياضة| منتخب بلجيكا لدور الـ16 في يورو 2020.. فوز الأرجنتين.. قرارات جديدة بالأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.



مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22- 6- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 22-6-2021 عدة مباريات في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرز المواجهات لقاء منتخب إنجلترا أمام التشيك، في “يورو 2020”.



ملخص وهدف فوز منتخب الأرجنتين أمام باراجواي في كوبا أمريكا

حقق منتخب الأرجنتين الفوز، على منافسه، منتخب باراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب "ماني جارينشا الوطني" بمدينة برازيليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

منتخب بلجيكا يصعد لـ دور الـ 16 في يورو 2020 .. تعرف على المتأهلين

أنهى منتخب بلجيكا مشواره في دور المجموعات، بالانتصار على فنلندا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.





صلاح رضا: أشكر اتحاد الكرة على اهتمامه بعد إصابتي

قال صلاح رضا لاعب منتخب مصر لـ الشباب، إنه أجرى جراحة ناجحة بعد إصابته في مباراة مصر والنيجر بكأس العرب للشباب.



يوسف حمدي يكشف أسباب تذبذب مستواه مع الزمالك

قال يوسف حمدي، لاعب الزمالك السابق، إن سيراميكا كليوباترا أضاف كثيرا للدوري في الموسم الحالي بالمستوى المميز الذي قدمه والنتائج التي حققها.

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق لكرة القدم لـ المبتورين

يعلن نادي بيراميدز في مؤتمر صحفي، في السادسة من مساء غد، الأربعاء، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، عن تأسيس أول فريق مصري لكرة القدم للمبتورين Amputee Football ، في إطار الدور المجتمعي للنادي وتوفير فرصة ممارسة الرياضة وكرة القدم لمختلف الفئات وفي إطار دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بالصورة اللائقة.



قرارات من مجلس إدارة الأهلي بشأن قطاع الناشئين والألعاب الأخرى

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، جلسة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

المصري البورسعيدي يكشف حقيقة رحيل مدربه علي ماهر لـ بيراميدز

قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن كافة التقارير التي تحدثت عن رحيل، علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي إلى بيراميدز غير صحيحة.

إنجلترا وفرنسا وسويسرا والسويد والتشيك يتأهلون إلى ثمن نهائي يورو 2020

ضمنت منتخبات إنجلترا وسويسرا والسويد والتشيك، التأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” والمنتخبات المذكورة سلفًا ضمنت التأهل لدور ثمن النهائي للبطولة رغم عدم خوضها مباريات هذا اليوم، فكيف تأهلوا؟