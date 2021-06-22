الأمن القومي الإقليمي. ندوة في مستقبل وطن الوادي الجديد

نظم حزب “مستقبل وطن” بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية عن الأمن القومي الإقليمي وأبعاده ومفهومه ودور الدولة في الحفاظ عليه.

وقال النائب محمد على عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في الوادي الجديد، في بيان إعلامي له، إنه جرى تنظيم الندوة بمقر نادي الداخلة الرياضي بمدينة "موط"، وحاضر فيها أيمن حنفي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، وبمشاركة لفيف من شباب وسيدات المركز وقراه.

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وأوضح عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن أن الندوة تناولت بالشرح أبعاد الأمن القومي وما أسهم في نجاح مصر في استيعاب جميع المتغيرات الإقليمية والتعامل معها بمرونة وسرعة، بل بتدخل دبلوماسي أو عبر قوة الردع هو وجود ثوابت مصرية يتم اتباعها بجميع القضايا، من خلال دعم فكرة الدولة الوطنية ومؤسساتها المختلفة، ومساندة الرغبة الشعبية والدفاع عن حق الشعوب في الحياة والوجود، ومحاربة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، دعم الحلول السياسية والبعد عن تأجيج الصراعات العسكرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن إلى أن الندوة جرى تنظيمها تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، وجمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.

في السياق ذاته، نظم حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية عن دور وأهمية المجالس المحلية وأثرها في الحياة السياسية.

وقال الدكتور عصام الكومي مدير إدارة الفرافرة البيطرية وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة في الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تنظيم الندوة بمقر قاعة المحاضرات بمركز شباب قرية "الكفاح" بحضور لفيف من شباب القرية وقياداتها الطبيعية.

وأوضح أمين حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة في الوادي الجديد، أن الندوة تناولت تعريف الحاضرين بدور المجالس المحلية، ومنها تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية، والموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير، اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة، وإقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية، اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي، وفرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقًا لأحكام هذا القانون، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها.