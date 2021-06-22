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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصاب بمرض خطير.. بيطري القاهرة يعدم "عجل" في مجزر حلوان.. صور

اعدام ذبيحة
اعدام ذبيحة

أعلن الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري ب القاهرة تمكن الأطباء البيطريين بمجزر حلوان بإعدام كلي لذبيحة  عجل بقري مصاب بالصفراء(اليرقان) ويظهر على الذبيحة في اللحم والأحشاء الداخلية.

وأكد الأطباء بمديرية الطب البيطري بالقاهرة أن  الذبيحة تم ضبطها في المجزر وتزيد على  150 كيلو جرام من اللحوم.

جاء ذلك بتوجيهات أشرف عبد القادر مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالقاهرة والمجازر بالمديرية، وتحت إشراف مدير الإدارة بحلوان د.شحاتة شنودة شحاتة ود./محمد الشاعر مدير مجزر حلوان.

 

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ونوه مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة الى دور الطبيب البيطري في مكافحة الامراض المشتركة  ليظل الطبيب البيطري الدرع الواقي والبطل الخفي لحماية صحة المواطنين .

 

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القاهرة مجزر حلوان عجل بقري اليرقان الطب البيطري مديرية الطب البيطري

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