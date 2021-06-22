موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر

موعد مباراة الزمالك والمقاصة فؤ كأس مصر .. يسعى فريق الزمالك لاستكمال مشواره ببطولة كأس مصر، عندما مصر المقاصة، اليوم الثلاثاء، على ملعب السويس الجديد في دور الثمانية.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة لقاء الزمالك والمقاصةفي كأس مصر ، في تمام السابعة مساء اليوم، على ملعب السويس الجديد.

وكان الزمالك قد تأهل لدور الثمانية بعد الفوز على الإسماعيلي، بهدف دون رد، عن طريق نجمه المغربي أشرف بن شرقي.



ويسعى الزمالك خلال مبارته ضد المقاصة في كأس مصر لمواصلة مشواره في الكأس والصعود إلى نصف نهائي البطولةـ بعدما عزز صدارته للدوري الممتاز بالفوز على حساب أسوان.



قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة



حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحسام أشرف.