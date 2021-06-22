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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. توافق بين طرفي اتفاق الرياض على عودة حكومة المناصفة إلى عدن

صدى البلد

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، التوافق بين طرفي اتفاق الرياض على عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن في أسرع وقت ممكن ووضع الآلية المطلوبة لتوفير الحماية لها.

 

وفي بيان له، قال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، علي عبد الله الكثيري: "نثمن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي أثمرت عن التوافق بين طرفي اتفاق الرياض على عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن في أسرع وقت ممكن ووضع الآلية المطلوبة لتوفير الحماية لها".

 

وأضاف المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بحسب وسائل إعلام يمنية: "نؤكد على أن ما يثار عن رفض أي طرف من طرفي اتفاق الرياض عودة حكومة المناصفة إلى عدن غير صحيح، كما نؤكد أن الجهود تبذل للشروع في التوافق على آليات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض".

 

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وكان رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن، اللواء أحمد سعيد بن بريك، قد دعا في وقت سابق، الحكومة اليمنية للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن سريعا، من أجل تنفيذ مهامها، وفي مقدمتها الملف الخدمي.

 

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019، في السعودية "اتفاق الرياض" وهو اتفاق مصالحة جاء بوساطة سعودية لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

 

وجرى التوقيع على الاتفاق برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.

اليمن عدن المملكة العربية السعودية اتفاق الرياض حكومة المناصفة

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