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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ3000 ليرة.. لبنان يعلن سعر ربطة الخبز الأبيض

لبنان
لبنان

حددت وزارة الاقتصاد فى لبنان سعر ربطة الخبز الأبيض 910 غرام بـ 3000 ليرة في الأفران، وذلك وفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت.

وكانت قد أكدت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، فى وقت سابق أن البلاد تشهد مرحلة تتصف بـ"العجز السياسي"، مطالبة القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، قالت حكومة تصريف الأعمال، إنه: "لا يمكن لعاقل الاقتناع والتسليم بهذا العجز السياسي وانقطاع الحوار المجدي بين المعنيين وتعطيل كل المخارج التي تؤدي إلى إيجاد تسوية لتشكيل حكومة فاعلة لديها صلاحيات التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الحادة".

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عجز سياسي.. حكومة تصريف الأعمال في لبنان تطالب بسرعة تشكيل أخرى جديدة

وأضافت الحكومة في بيانها، أن "الأزمة الخطيرة التي بلغها لبنان، تستوجب من الجميع وقفة ضمير تستدرك الانهيار الشامل الذي يزيد من عذاب اللبنانيين ويقطع الطريق على أي خطة إنقاذ".

ودعت الحكومة إلى تشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام السياسي الذي يدفع البلد نحو الاصطدام المدمر على كل المستويات، مؤكدة أنها مسؤولية وطنية، تكتسب في ظل الظروف الراهنة صفة المهمة المقدسة التي يفترض أن يتجند لها جميع المعنيين.

ولفتت إلى أن الدعوات لـ"تعويم" و"تفعيل" الحكومة المستقيلة، تشكل اعترافا بالفشل، ومحاولة للالتفاف على الهدف الأساس المتمثل بتشكيل حكومة جديدة، مما يعني التسليم بالفراغ الذي لا يجب الاستسلام له مطلقا.

بـ 3000 ليرة سعر ربطة الخبز الأبيض وزارة الاقتصاد فى لبنان لبنان سعر حكومة تصريف الأعمال فى لبنان

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