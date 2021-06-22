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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمة لـ 13 ألف منتفعة في حملة «حقك تنظمي» بالشرقية

حملة من حقك تنظمي
حملة من حقك تنظمي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، بالمرحلة الثانية، قدمت الخدمة الطبية لـ ١٣٣١٤ منتفعة في يومها الثاني، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن إلى ٨٦٩٨٥ منتفعة بالمحافظة حتى الآن، منذ انطلاق فاعليات الحملة يوم الأحد الماضي، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

 

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٦٢ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، يتم تقديم خدمة الأخصائي بها، و١٥ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من ٢٩٠ طبيبا، و ٤٠٤ ممرضات، و٥٣٦ رائدة ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

 

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وأشار الدكتور هشام شوقي مسعود إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولى، في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "الصالحية الجديدة، فاقوس، أولاد صقر، أبو كبير، صان الحجر، الزقازيق، الإبراهيمية، بلبيس، أبو حماد"، وتستمر لمدة ٥ أيام من ٢٠ وحتي ٢٤ يونيو الجاري.

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.

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