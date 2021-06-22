البهاق.. أعراضه وأنواعه وطرق علاجه بأسماء الأدوية ملف شامل

بقع الجلد

البهاق مشكلة طويلة الأمد فما هي الأعراض والأنواع والعلاج ،حيث تفقد بقع الجلد النامية لونها، يمكن أن يؤثر على الأشخاص من أي عمر أو جنس أو مجموعة عرقية ،تظهر البقع عندما تموت الخلايا الصباغية داخل الجلد. الخلايا الصباغية هي الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد ، الميلانين ، الذي يعطي الجلد لونه ويحميه من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

على الصعيد العالمي ، يبدو أنها تؤثر بين 0.5 و 2 بالمائة من الناس. من العامة.

حقائق سريعة عن البهاق



يمكن أن يؤثر البهاق على الأشخاص من أي عمر أو جنس أو عرق.

لا يوجد علاج ، وعادة ما تكون حالة تستمر مدى الحياة.

السبب الدقيق غير معروف ، ولكن قد يكون بسبب اضطراب في المناعة الذاتية أو فيروس.

البهاق ليس معديا.

قد تشمل خيارات العلاج التعرض لأشعة UVA أو UVB وإزالة تصبغ الجلد في الحالات الشديدة.



ما هو البهاق؟



البهاق هو حالة جلدية تفقد فيها بقع الجلد لونها.

تختلف المساحة الكلية للجلد التي يمكن أن تتأثر بالبهاق بين الأفراد. يمكن أن يؤثر أيضًا على العينين وداخل الفم والشعر. في معظم الحالات ، تظل المناطق المصابة متغيرة اللون لبقية حياة الشخص.

الشرط حساس للضوء. هذا يعني أن المناطق المتأثرة ستكون أكثر حساسية لأشعة الشمس من تلك غير المتأثرة.

من الصعب التكهن بما إذا كانت البقع ستنتشر ومقدار انتشارها قد يستغرق الانتشار أسابيع ، أو قد تظل البقع مستقرة لأشهر أو سنوات.

تميل البقع الفاتحة إلى الظهور بشكل أكبر في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة أو السمرة.

علاج البهاق



تصف الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) البهاق بأنه "أكثر من مشكلة تجميلية". إنها قضية صحية تحتاج إلى عناية طبية.

يمكن أن يساعد عدد من العلاجات في تقليل ظهور الحالة.

استخدام واقي الشمس

توصي AAD باستخدام واقي من الشمس ، لأن البقع الفاتحة من الجلد حساسة بشكل خاص لأشعة الشمس ويمكن أن تحترق بسهولة. يمكن لطبيب الأمراض الجلدية تقديم المشورة بشأن النوع المناسب.

المعالجة الضوئية بضوء UVB



يعد التعرض لمصابيح الأشعة فوق البنفسجية من النوع ب (UVB) خيارًا شائعًا للعلاج. يتطلب العلاج المنزلي مصباحًا صغيرًا ويسمح بالاستخدام اليومي ، وهو أكثر فعالية.

إذا تم العلاج في عيادة ، فسيحتاج ذلك إلى زيارتين إلى ثلاث زيارات في الأسبوع وستكون فترة العلاج أطول.

إذا كانت هناك بقع بيضاء في مناطق واسعة من الجسم ، فيمكن استخدام العلاج الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية. يتضمن ذلك علاجًا لكامل الجسم. يتم ذلك في المستشفى.

يمكن أن يكون للعلاج الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية (UVB) إلى جانب العلاجات الأخرى تأثير إيجابي على البهاق. ومع ذلك ، فإن النتيجة غير متوقعة تمامًا ، ولا يوجد حتى الآن علاج يعيد صبغ الجلد بالكامل.

المعالجة الضوئية بضوء UVA

يتم إجراء العلاج بالأشعة فوق البنفسجية الطويلة (UVA) عادة في مكان للرعاية الصحية. أولاً ، يأخذ المريض دواءً يزيد من حساسية الجلد للأشعة فوق البنفسجية. بعد ذلك ، في سلسلة من العلاجات ، يتعرض الجلد المصاب لجرعات عالية من ضوء UVA.

سيكون التقدم واضحًا بعد 6 إلى 12 شهرًا من الجلسات مرتين في الأسبوع.

تمويه الجلد



في حالات البهاق الخفيف يمكن للمريض تمويه بعض البقع البيضاء بكريمات تجميلية ملونة ومكياج. يجب أن يختاروا النغمات التي تتناسب بشكل أفضل مع ميزات بشرتهم.

إذا تم تطبيق الكريمات والمكياج بشكل صحيح ، فيمكن أن تدوم من 12 إلى 18 ساعة على الوجه وحتى 96 ساعة لبقية الجسم. معظم التطبيقات الموضعية مقاومة للماء.

إزالة الصباغ

تتوفر مجموعة من العلاجات للبهاق ، على الرغم من أن العديد من الأشخاص يختارون عدم معالجته.

عندما تنتشر المنطقة المصابة وتغطي 50٪ من الجسم أو أكثر ، يمكن أن يكون إزالة التصبغ خيارًا. هذا يقلل من لون الجلد في الأجزاء غير المتضررة لتتناسب مع المناطق الأكثر بياضا.

تتم إزالة التصبغ عن طريق استخدام المستحضرات أو المراهم الموضعية القوية ، مثل مونوبنزون ​​أو ميكينول أو هيدروكينون.

العلاج دائم ، لكنه قد يجعل الجلد أكثر هشاشة. يجب تجنب التعرض الطويل للشمس. يمكن أن يستغرق إزالة التصبغ من 12 إلى 14 شهرًا ، اعتمادًا على عوامل مثل عمق لون البشرة الأصلي.

الكورتيكوستيرويدات الموضعية

مراهم الكورتيكوستيرويد عبارة عن كريمات تحتوي على المنشطات. خلصت بعض الدراسات إلى أن تطبيق الكورتيكوستيرويدات الموضعية على البقع البيضاء يمكن أن يوقف انتشارها. أبلغ آخرون عن استعادة كاملة للون البشرة الأصلي. لا ينبغي أبدًا استخدام الكورتيكوستيرويدات على الوجه.

إذا حدث بعض التحسن بعد شهر ، يجب إيقاف العلاج مؤقتًا لمدة أسبوعين قبل البدء به مرة أخرى.

إذا لم يطرأ تحسن بعد شهر ، أو إذا حدثت آثار جانبية ، يجب أن يتوقف العلاج.

كالسيبوترين (دوفونيكس)

كالسيبوترين هو شكل من أشكال فيتامين د يستخدم كمرهم موضعي. يمكن استخدامه مع الستيرويدات القشرية أو العلاج بالضوء. تشمل الآثار الجانبية الطفح الجلدي وجفاف الجلد والحكة.

الأدوية التي تؤثر على جهاز المناعة

يمكن أن تساعد المراهم التي تحتوي على عقار تاكروليموس أو بيميكروليموس ، وهي أدوية تُعرف باسم مثبطات الكالسينيورين ، في التخلص من بقع التصبغ الأصغر. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة (US) إدارة الغذاء والدواء (FDA) تحذر من وجود صلة بين هذه العقاقير و سرطان الجلد و سرطان الغدد الليمفاوية .

سورالين

يمكن استخدام Psoralen مع العلاج بالضوء UVA أو UVB ، لأنه يجعل الجلد أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية. عندما يشفى الجلد ، يعود اللون الطبيعي في بعض الأحيان. قد يلزم تكرار العلاج مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 6 إلى 12 شهرًا.

يزيد Psoralen من خطر الإصابة بحروق الشمس وتلف الجلد ، وبالتالي سرطان الجلد أيضًا على المدى الطويل. لا ينصح به للأطفال دون سن 10 سنوات.

ترقيع الجلد

في عملية ترقيع الجلد ، يقوم الجراح بإزالة البقع الصحية من الجلد المصطبغ بعناية ويستخدمها لتغطية المناطق المصابة.

هذا الإجراء ليس شائعًا جدًا ، لأنه يستغرق وقتًا ويمكن أن يؤدي إلى تندب في المنطقة التي جاء منها الجلد والمنطقة التي يتم وضعها فيه.

ينطوي التطعيم بالبثور على إنتاج نفطة على الجلد الطبيعي باستخدام الشفط. ثم يتم إزالة الجزء العلوي من الفقاعة ووضعها على منطقة فقدت فيها الصبغة. هناك خطر أقل من التندب.

الوشم

تستخدم الجراحة لزرع الصبغة في الجلد. يعمل بشكل أفضل حول الشفاه ، خاصة في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

يمكن أن تشمل العيوب صعوبة مطابقة لون الجلد وحقيقة أن الوشم يتلاشى ولكن لا يسمر. في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي تلف الجلد الناجم عن الوشم إلى ظهور بقعة أخرى من البهاق.

الأسباب الدقيقة للبهاق غير واضحة. قد يساهم عدد من العوامل.

وتشمل هذه:

وهو اضطراب في المناعة الذاتية ، حيث يصبح الجهاز المناعي مفرط النشاط و يدمرمصدر موثوق الخلايا الصباغية

خلل في الإجهاد التأكسدي الوراثي

حدث مرهق

ضرر على الجلد بسبب حروق الشمس الحرجة أو الجرح

التعرض لبعض المواد الكيميائية

سبب عصبي

الوراثة ، لأنها قد تكون متوارثة في العائلات

فيروس

البهاق ليس معديا. لا يستطيع شخص التقاطه من شخص آخر.

يمكن أن يظهر في أي عمر ، لكن الدراسات تشير إلى أنه من المرجح أن يبدأ في حوالي سن 20 عامًا.

أعراض البهاق



العرض الوحيد للبهاق هو ظهور بقع أو بقع بيضاء مسطحة على الجلد. غالبًا ما تكون أول بقعة بيضاء يمكن ملاحظتها في منطقة تميل إلى التعرض لأشعة الشمس.

تبدأ كبقعة بسيطة ، أكثر شحوبًا قليلاً من بقية الجلد ، ولكن مع مرور الوقت ، تصبح هذه البقعة أكثر شحوبًا حتى تتحول إلى اللون الأبيض.

البقع غير منتظمة الشكل. في بعض الأحيان ، يمكن أن تصبح الحواف ملتهبة قليلاً بنبرة حمراء طفيفة ، مما يؤدي أحيانًا إلى الحكة.

في العادة ، لا يسبب أي إزعاج أو تهيج أو وجع أو جفاف في الجلد.

تختلف آثار البهاق من شخص لآخر. قد يكون لدى بعض الأشخاص عدد قليل فقط من النقاط البيضاء التي لا تتطور أكثر ، بينما يصاب البعض الآخر ببقع بيضاء أكبر تتحد معًا وتؤثر على مناطق أكبر من الجلد.

أنواع البهاق



هناك نوعان من البهاق ، البهاق غير القطاعي والقطعي.

البهاق غير القطاعي

غالبًا ما يظهر البهاق بشكل شبه متماثل.

إذا كانت البقع البيضاء الأولى متناظرة ، فهذا يشير إلى نوع من البهاق يعرف بالبهاق غير القطاعي. سيكون التطور أبطأ مما لو كانت البقع في منطقة واحدة فقط من الجسم.

البهاق غير القطاعي هو النوع الأكثر شيوعًا ، حيث يمثل ما يصل إلى 90 بالمائة من الحالات.

غالبًا ما تظهر البقع بالتساوي على جانبي الجسم ، مع قدر من التناظر. تظهر غالبًا على الجلد الذي يتعرض عادةً للشمس ، مثل الوجه والعنق واليدين.

تشمل المناطق المشتركة:

ظهور اليدين

أسلحة

عيون

الركبتين

المرفقين

قدم

فم

الإبط والفخذ

الأنف

سرة البطن

الأعضاء التناسلية ومنطقة المستقيم

ينقسم البهاق غير القطاعي إلى فئات فرعية:

معمم : لا توجد منطقة محددة أو حجم البقع. هذا أكثر الأنواع شيوعا.

Acrofacial : يحدث هذا في الغالب على أصابع اليدين أو القدمين.

الغشاء المخاطي : يظهر في الغالب حول الأغشية المخاطية والشفتين.

عالمي : يغطي الصباغ معظم الجسم. هذا نادر جدا.

التركيز البؤري : تظهر بقعة بيضاء متناثرة واحدة أو بضع بقع بيضاء متناثرة في منطقة منفصلة. غالبًا ما يحدث عند الأطفال الصغار.

البهاق الجزئي

ينتشر البهاق المقطعي بسرعة أكبر ولكنه يعتبر أكثر ثباتًا واستقرارًا وأقل اضطرابًا من النوع غير القطاعي. إنه أقل شيوعًا ويصيب حوالي 10 في المائة فقط من الأشخاص المصابين بالبهاق. إنه غير متماثل.

يكون أكثر وضوحًا في الفئات العمرية المبكرة ، حيث يصيب حوالي 30 بالمائة من الأطفال المصابين بالبهاق.

يصيب البهاق الجزئي عادة مناطق الجلد المرتبطة بالأعصاب الناشئة في الجذور الظهرية للعمود الفقري. يستجيب جيدًا للعلاجات الموضعية.



المضاعفات



لا يتطور البهاق إلى أمراض أخرى ، ولكن الأشخاص المصابون بهذه الحالة هم أكثر عرضة للإصابة بما يلي:

حروق الشمس المؤلمة

فقدان السمع

تغييرات في الرؤية وإنتاج الدموع

من المرجح أن يعاني الشخص المصاب بالبهاق من اضطراب آخر في المناعة الذاتية ، مثل مشاكل الغدة الدرقية أو مرض أديسون أو التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو أو داء السكري من النوع الأول أو فقر الدم الخبيث . لا يعاني معظم المصابين بالبهاق من هذه الحالات ، ولكن يمكن إجراء الاختبارات لاستبعادها.

التغلب على التحديات الاجتماعية



إذا كانت البقع الجلدية ظاهرة ، فقد يكون من الصعب التعامل مع وصمة العار الاجتماعية للبهاق، إحراج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مع احترام الذات، وفي بعض الحالات، القلق و الاكتئاب يمكن أن يؤدي.

من المرجح أن يواجه الأشخاص ذوو البشرة الداكنة صعوبات ، لأن التباين أكبر، يُعرف البهاق في الهند باسم "الجذام الأبيض".

زيادة الوعي حول البهاق ، على سبيل المثال ، من خلال التحدث إلى الأصدقاء حوله ، يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة في التغلب على هذه الصعوبات، قد يساعد أيضًا التواصل مع أشخاص آخرين مصابين بالبهاق.

يجب على أي شخص يعاني من هذه الحالة ويعاني من أعراض القلق والاكتئاب أن يطلب من طبيب الأمراض الجلدية أن يوصي بشخص يمكنه المساعدة.