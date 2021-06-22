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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب: توفير دواء لمرضى ضمور العضلات خطوة ممتازة

الدكتورة هناء سرور،
الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب وعضو لجنة صحة النواب، أن تسجيل أول دواء للمواطنين مصابي مرضى ضمور العضلات وتوفيره بسوق الدواء المصرية، خطوة ممتازة وإنجاز كبير، له آثار إيجابية قوية في علاج هؤلاء المرضى الذين يعانون أشد المعاناة. 

 

وقالت عضو لجنة صحة النواب إن هذا القرار جاء في ضوء تكليفات  الرئيس السيسى واهتمامه بالمواطنين مصابى ضمور العضلات وتوفير العلاج اللازم لهم وتخفيف معاناتهم والاستجابة لمطالبهم.

 

ووجهت عضو لجنة صحة النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصري، للاستجابة لدعم مرضى ضمور العضلات وتقليل معاناتهم بسرعة تسجيل أول دواء لهم بالسوق المصرية، وتخفيف معاناة وآلام هؤلاء المرضى، مشيرة إلى أنهم  كانوا يستغيثون من أجل توفير العلاج، الأمر الذى دفع هيئة الدواء المصرية إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصرية.

 

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ناجية فهمي: ثَمَن دواء ضمور العضلات الشوكي مخفض بـ30٪ عن السعر العالمي

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أستاذ بطب عين شمس: تسجيل علاج ضمور العضلات إنجاز لهيئة الدواء المصرية

 

تطالب بتوفير علاج لمرضى دوشين 

 

وطالبت عضو لجنة صحة النواب، الحكومة بسرعة  توفير علاج أيضاً لمرض دوشين.

 

جدير بالذكر أن النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة، وأعضاء مجلس النواب، طالبوا بتوفير علاج لهؤلاء المرضى خلال اجتماع لجنة الصحة بالنواب.
 

صحة النواب الرئيس السيسي ضمور العضلات رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الدواء المصري مرض دوشين

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