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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ZTE تستعد لإطلاق هاتف ZTE Axon 30 بكاميرا سيلفي تحت الشاشة

هاتف ZTE Axon 30
هاتف ZTE Axon 30 سينطلق بكاميرا سيلفي تحت الشاشة

 كشفت تسريبات جديدة، أن شركة ZTE الصينية ستقوم بإطلاق هاتفها الرائد ZTE Axon 30 ، بكاميرا من نوع UD من الجيل الثاني للكاميرات، حيث سيصدر الهاتف بكاميرا سيلفي تحت الشاشة، مثل سابقه هاتف Axon 20 5G، الذى كان أول هاتف في العالم يصدر بتقنية الكاميرا السيلفي تحت الشاشة. 


وبحسب موقع GSMArena فإنه من المتوقع ان تعلن شركة ZTE عن هاتف ZTE Axon 30 يوم 22 من شهريوليو القادم ، وبذلك يختلف عن الهاتف عن هواتف Axon 30 Pro و Axon 30 Ultra من نفس المجموعة واللذان تم إطلاقهما مؤخرا بدون كاميرا سيلفي تحت الشاشة.

 

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شاشة هاتف ZTE Axon 30

 

وسيأتي هاتف ZTE Axon 30  القادم  بشاشة قياس 6.67 بوصة، من نوع OLED ،بدقة + 1080 بيكسل، مع معدل تحديث وضعى للشاشة 144هرتز فى الثانية، ومعدل أخذ العينات باللمس ب 300 هرتز، مع تقنية + HDR10 ، ومعدل حماية من نوع Gorilla Glass 5 .

 

كاميرا هاتف ZTE Axon 30

 

ويقدم هاتف ZTE Axon 30 كاميرا رباعية خلفية الأولى تقريب بصرى 5x periscope ، أما الكاميرا الأساسية فتأتى بدقة 64 ميجا بيكسل ، مع كاميرا أخرى بدقة 64 ميجا بيكسل  أيضا ، و ومستشعر فائق الدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا السيلفى 32 ميجابيكسل، ودقة تسيل الفيديو بقدرة 8K مع 30 إطار فى الثانية.

 

معالج هاتف ZTE Axon 30

 

ويعمل هاتف ZTE Axon 30  بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهى أحدث معالجات هواتف رائدة حتى الآن فى الأسواق، مع نظام التشغيل الأندرويد 11 ، وذاكرة تخزين 256 جيجابايت، و ذاكرة وصول عشوائي 8  و12 جيجابايت رام، من نوع LPDDR5 .

 

بطارية هاتف ZTE Axon 30

 

ويحتوى هاتف ZTE Axon 30 على بطارية كبيرة تأتى بسعة 4600 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع ب 66 واط مما يعنى أن الهاتف سيشحن فى دقائق معدودة، كما يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع Wi-Fi 6E .
 

شركة ZTE هاتف ZTE Axon 30 كاميرا سيلفى تحت الشاشة كاميرا هاتف ZTE Axon 30 شاشة هاتف ZTE Axon 30

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