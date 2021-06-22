يورو 2020.. كرواتيا تواجه اسكتلندا تحت شعار لا بديل عن الفوز

يلتقي منتخب كرواتيا نظيره منتخب استلكندا، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب هامبدن بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات،من بطولة يورو 2020.

ويدخل منتخب كرواتيا بقيادة قائده لوكا مودريتش، مباراة استكلندا، تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي التعاطي، من مسابقة يورو 2020.

وحقق منتخب كرواتيا انطلاقة مخيبة للآمال، حيث خسر أمام إنجلترا بهدف دون رد، في الجولة الأولى، وتعادل مع التشيك بهدف لمثله في الجولة الثانية من مسابقة يورو 2020.

على الجانب الآخر، يطمح استلكندا في تحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على كراوتيا وانتزاع بطاقة التأهل في مسابقة يورو 2020.

ويلتقي اليوم أيضا، في نفس التوقيت، ضمن منافسات الجولة الرابعة، إنجلترا مع التشيك، على ملعب ويمبلي، في لندن ضمن مسابقة يورو 2020.

ويتصدر منتخب التشيك جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب إنجلترا صاحب المركز الثاني، بينما يحل منتخب كرواتيا في المركز الثالث بنقطة وحيدة، واستكلندا رابعا، بنفس الرصيد ضمن مسابقة يورو 2020.

وتقام بطولة يورو 2020 ، بمشاركة 24 منتخبا، في 11 دولة أوروبية، احتفالا بمرور 60 عاما على تنظيم النسخة الأولى من يورو.

إذ تقام المباريات في أمستردام «هولندا»، باكو «أذربيجان»، بلباو «إسبانيا»، بوخارست «رومانيا»، بودابست «المجر»، كوبنهاجن «الدنمارك»، جلاسكو «اسكتلندا»، ميونخ «ألمانيا»، بطرسبورج «روسيا»، روما الإيطالية، التي استضافت المباراة الافتتاحية، ولندن، عاصمة إنجلترا.

ومن المنتظر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

ويتأهل أول ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، من بطولة يورو 2020، بالإضافة إلى افضل 4 ثوالث.