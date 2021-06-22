صحة الشرقية: تركيب مفصل بالفخذ في منيا القمح وتثبيت عظام ببلبيس

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التكليف برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة، خاصة في مدينة منيا القمح.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن الفريق الطبي بقسم العظام بمستشفى منيا القمح المركزي، أجرى عملية جراحية متقدمة لمريضة تبلغ من العمر ٧٧ عاما، تعاني من تآكل في مفصل الفخذ، حيث قام الفريق الطبي بإجراء عملية تركيب مفصل الفخذ، وتعد هذه العملية هي الثالثة من نوعها بمستشفى منيا القمح المركزي.

في سياق متصل، قام الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى بلبيس المركزي، بإجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة، لحالة تبلغ من العمر ٤٣ عاما، حيث قام الفريق الطبي بإجراء عملية عظام "إليزاروف"، وتم عمل تثبيت خارجي للعظمة.

وأشار "مسعود" إلى أنه تم إجراء العمليات بنجاح، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وجميع الحالات الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مديرى المستشفيات، وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومديرى المستشفيات، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

على جانب آخر، فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، بالمرحلة الثانية، قدمت اليوم الخدمة الطبية لـ ١٣٣١٤ منتفعة في يومها الثاني، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن إلى ٨٦٩٨٥ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، منذ انطلاق فاعليات الحملة يوم الأحد الماضي، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٦٢ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، يتم تقديم خدمة الأخصائي بها، وعيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من ٢٩٠ طبيبا، و ٤٠٤ ممرضات، و ٥٣٦ رائدة ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.