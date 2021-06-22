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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع أسعار السلع وإزالات الموجة ال 17.. صور

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة يتفقد اسعار السلع

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية عدة جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.


وتفقد نائب محافظ القاهرة ، محلات ومنافذ السلع الغذائية بنطاق حى شبرا بحضور  رئيس الحى وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

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كما تفقد نائب محافظ القاهرة ، مبنى جراج حى شبرا بشارع احمد حلمى بحى شبرا بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من صيانة السيارات والمعدات الموجودة .

 

كما تابع  نائب محافظ القاهرة ، أعمال الإزالة لقطعة أرض بمنطقة حوض العجوز  لصالح الإصلاح الزراعي بحى الزاوية الحمراء طمن الموجه السابعة عشر بحضور  رئيس الحى وبالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الشرطة.


كما  تفقد نائب محافظ القاهرة ، أعمال التطوير ورصف وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع حى روض الفرج بحضور  رئيس الحى وأكد  على الاستمرار فى متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى ؛ كما  تفقد أعمال الإزالات ضمن الموجة السابعة عشر بحى الزاوية الحمراء بحضور  رئيس حى الزاوية الحمراء ورئيس حى حدائق القبه الحى وشرطة المرافق.

 

كما تفقد نائب محافظ القاهرة ، أعمال التجميل ورفع كفاءة المساحات الخضراء بشارع احمد حلمى بحى شبرا بحضور  رئيس الحى ؛ كما تفقد  أعمال الإزالة ضمن الموجة السابعة عشر بحى الزاوية الحمراء بحضور  رئيس حى الزاوية الحمراء ورئيس حى حدائق القبه الحى وشرطة المرافق.

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القاهرة نائب محافظ القاهرة الدكتور حسام الدين فوزي محافظ القاهرة منافذ السلع الغذائية أعمال الإزالة حى الزاوية الحمراء حي شبرا

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